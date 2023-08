Sudski vještak o snimci s nereda u Grčkoj: To su montirani snimci, kvaliteta im nije najbolja

Ovoga ponedjeljka Večernji list objavio je ekskluzivnu snimku od gotovo 10 minuta koja bi mogla pomoći istražiteljima u otkrivanju ubojice 29-godišnjeg Michalisa. Na snimkama se jasno vidi kako hrvatski navijači nisu sudjelovali u ranjavanju ubijenog Grka, a u Večernjakovom studiju sudski vještak Vojin Maštruko komentirao je koliko bi ona mogla pomoći u daljnjoj istrazi.

Emisiju je moderirala Petra Balija.

Objavljena je najnovija snimka nereda koja bi mogla pomoći da se odbace optužbe. Što vi vidite?

Iz ove snimke razvidno je da su to montirani snimci. To znači da su izrezani pojedini snimci i tome su dodani drugi takvi izrezani snimci. To nisu originalni snimci koji su nužni za vještačenje u smislu identifikacije nepoznatih osoba. Uopće se ne vidi trenutak nastanka pojedinih snimaka tako da je teško pratiti vremenski slijed događaja. Osim toga, meni osobno nije poznat ovaj trg koji je registriran s kamera pa mi je teško pratiti razne kamere koje snimaju iz različitih rakursa. Tu bi od velike pomoći bilo vrijeme da se utvrdi događa li se sve u istom trenutku ili ne. Osim toga, to su noćni snimci zbog kojih je vidljivost lošija, a osim toga postoji i umjetna rasvjeta. To sve skupa ima negativni utjecaj na kvalitetu snimke i mogućnost identifikacije.

Može li se nešto utvrditi iz te snimke?

Ove snimke su relativno dobre za utvrđivanje dinamike događaja, međutim, za identifikaciju nisu kvalitetne. Budući da to nisu originalni snimci, nije jasno kolika je rezolucija i frame rate različitih kamera. Osim ovih snimaka bi trebalo pregledati i originalne snimke, izvršiti bistrenje tih snimaka i eventualno izvršiti popravke snimaka.

>> VIDEO Ekskluzivni video: U posjedu smo snimke koja bi trebala dokazati da BBB nisu ubili Michalisa

Kakvi popravci bi to mogli biti?

U situaciji gdje se određuje visina pojedinih aktera, treba imati u vidu da kamere snimaju kroz objektiv koji iskrivljuje sliku. To iskrivljenje je nebitno za rekonstrukciju dinamike događaja, ali je od ključnog značaja za određivanje visine aktera. Nakon korekcije snimke s obzirom na iskrivljenje može se vršiti određivanje visine aktera. Moram napomenuti da određivanje visine nije dovoljno za identifikaciju, ne može je se identificirati samo na temelju podudarne visine. Međutim, u slučaju bitne razlike između visine sa snimke i osobe u pritvoru moguće je isključiti počinitelja kaznenog djela.

Može li takva snimka biti razmatrana kao dokaz?

Teško, ali vjerujem da postoje i kvalitetnije snimke, a da je ovo samo jedna montaža napravljena da se dobije određena slika o događaju. To nije loše, ali treba napraviti analizu svake originalne snimke, jedino ovakva montaža.

Kakva snimka mora biti da bi bila dokaz?

Vizualnim pregledom ove montirane snimke teško se može razlučiti ima li netko mobitel ili nož u ruci. Rezolucija je relativno loša, a prilikom uvečavanja detalja moguće je raspadanje slike. Detalji se jako loše vide, a mogli bi se eventualno bolje vidjeti nakon popravaka. Međutim, iz prakse znam da je to jako teško dobiti u ovakvim slučajevima. Snimka može biti dokaz pod uvjetom da se na snimci mogu utvrditi individualne karakteristike pojedinih osoba, dakle značajke poput kose, obrva, oblika ušne školjke, ožiljci...

Smatrate li da je ova snimka vjerodostojna?

Ne u smislu kojeg sam ranije naveo. Ova slika je montirana i ona se ne može ovakva u kakvoj formi koristiti kao dokaz na sudu u smislu identifikacije pojedine osobe, nego bi trebalo originalne snimke koristiti za eventualnu identifikaciju i to koristiti kao dokaz u sudskom postupku.

POVEZANI ČLANCI:

Kako je uopće moguće da se ovakva snimka pojavi u javnosti za vrijeme započetog sudskog procesa? Tu su sad predistražne radnje. Ovakva snimka se uopće ne bi smjela pojaviti jer ju je objavio netko tko ima originalne snimke i montirao ih je napravio jednu kompilaciju te pustio je u medije.

Da se malo odmaknemo od konkretne snimke. Što vi najčešće analizirate kao sudski vještak?

Najčešće sam ja vještak za različita područja urbanistike, mehanoskopije, kemijsko-fizikalnih vještačenja, forenzične 3D rekonstrukcije i biometrijskih vještačenja. U posljednje vrijeme se ipak najviše bavim biometrijskim vještačenjem i to vezano uz identifikaciju počinitelja razbojništava koji su registrirani na kamerama videonadzora. Ali, ima i rekonstrukcija ubojstva, ranjavanja vatrenim oružjem gdje se vrlo često radi u nekakvim starim slučajevima gdje se oštećeni, optuženi ili čak osuđeni žale na presudu i žele izmijeniti stvar. Radi se o pravomoćnim presudama, pa je tada jedino moguće napraviti virtualnu rekonstrukciju događaja, to jest napraviti forenzičku analizu i rekonstrukciju tog događaja, Naime, Vrhovni sud Republike Hrvatske tretira ovakvu metodu kao novi dokaz u postupku koji ranije nije postojao, a da je postojao bi možda presuda drugačije išla u korist tuženiku.

Kakav je to proces analize? Što prvo gledate pri analizi snimaka?

Najprije ne prihvaćam bilo kakav zahtjev za vještačenjem, nego ako se radi o stranci privatnom naručitelju ili branitelju. Dajem si vremena vidjeti mogu li bilo što korisno napraviti. Ako je nakon pregleda dokumentacije moguće da je naručitelj vještačenja u pravu ili djelomično u pravu sa svojim zahtjevom da se zahtjev prihvaća. Potom se u pravilu vrši obrada mjesta događaja na način da se mjesto događaja precizno dokumentira laserskim 3D skenerom. Tu imamo posebni uređaj gdje laserska zraka skenira mjesto događaja. Odbijena laserska zraka se vraća do detektora uređaja koji onda bilježi udaljenost do svakog najmanjeg objekta na mjestu događaja i krajnji rezultat je da se dobije trodimenzionalni model mjesta događaja u preciznosti boljoj od jednog milimetra, što je osnova za daljnji rad. Na temelju svojih iskustava sam zaključio da se ta registracija o mjestu događaja u pravilu jako loše radi, neprecizno, i da takva registracija uopće nije u nikakva pomoć sudovima u dokaznom sudskom postupku.

>> VIDEO Grčka policija izdala nalog za huliganom iz tučnjave, poznato o navijaču kojeg kluba se radi

Nakon što sam obradio mjesto događaja pomoću 3D tehnologije, rekonstruiram verziju okrivljenog svjedoka, uspoređujem to s tragovima na mjestu događaja i zaključujem je li jedna od tih verzija moguća vjerojatna. I na kraju dolazimo do vjerojatne ili najvjerojatnije verzije događaja koju prikazuje u formi trodimenzionalne konstrukcije, kao i vizualnu interpretaciju mog nalaza i mišljenja. Nedavno me nazvao gospodin koji me angažirao iz Ljubljane kojem sam pomogao da mu se ukine presuda na 20 godina robije zbog ubojstva. Nešto slično se desilo i u Norveškoj, gdje me odvjetnička agencija iz Osla angažirala na jednom slučaju gdje je također presuda bila 20 godina. Nakon bolje 3D rekonstrukcije je čovjek bio oslobođen optužbi. Pritom moram naglasiti da mi jako pomaže suradnja s gospodinom Zlatanom Novakom, geodetom i stručnjakom za prikupljanje prostornih podataka iz varaždinske tvrtke.

Možete li samo za kraj reći na temelju svega onog što je objavljeno u javnosti u slučaju Grčke i navijača - kako bi se to sve skupa moglo odviti dalje?

Pa moram reći da me čudi da se ovakva hajka digla na gotovo sto ljudi. Pa nije sto ljudi izvršilo akciju koja je dovela do smrtnog ishoda ovog nesretnika, nego se desilo da su jedna ili dvije, tri osobe bitne. Ipak, to bi trebali pitati pravnike.

Kažete da je moguće da je bilo i više počinitelja?

Vidljivo je da je došlo do udaranja s tom nekakvom letvom. To se relativno dobro vidi jer je letvica svijetle boje. Međutim, osoba koja je udarana je zamahnula rukom u jedan obrambeni položaj. Nalazi li se u toj ruci neki nož koji je možda zakačio čovjeka koji se nalazio s desne strane, to je teško odrediti. To je teško iz ovog razaznati i iz ovog montiranog videa. To je jedna početna informacija, ali bi trebalo gledati u nastavku u originalne video snimke. Međutim, to očigledno neće biti pušteno u javnost.