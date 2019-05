Stvarni lider puča u Caracasu: Ljevičar López protiv ljevičara Madura

Čovjek za kojega se smatra kako je glavni motivator pokušaja vojnog udara u Venezueli, Leopoldo López (49) skriva se sa suprugom Lilian Tintori i 15-mjesečnom kćeri u rezidenciji španjolskog veleposlanika u Caracasu. I to nakon što se nije mogao skrasiti u čileanskom veleposlanstvu jer se tamo od 2017. skrivaju dva druga venezuelska disidenta. Lópezov bijeg kulminacija je sloma konačnog pokušaja Juana Guadióa da otme vlast Nicolasu Maduru, a svemu nije kraj jer je teško vjerovati da će Maduro ostaviti Lópeza na miru.

Rušio je i Cháveza

Tvrdolinijaški vođa opozicije osuđen je na 13 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za nemire 2014. godine u kojima su stradale 43 osobe. Nakon što je López odslužio oko tri godine, kazna mu je preinačena u kućni pritvor. Iz kojega je prije pet dana pobjegao uz pomoć odmetnutih agenata SEBIN-a, venezuelske tajne službe. To je svojim poslom platio šef Christopher Figueroa kojeg je Maduro smjesta smijenio. Kako bi si barem malo olakšao situaciju, Leopoldo López izašao je s tvrdnjom da se u kućnom pritvoru nalazio s vojnim zapovjednicima, generalima, predstavnicima različitih vidova vojnih snaga i policije. No, jedino što je uspio jest da dodijeli ulogu u neuspjelom puču protiv Madura – Španjolskoj. López je u sukobu s venezuelskim vlastima već 15 godina, dakle još dok je na vlasti bio Hugo Chávez.

Po svemu sudeći, riječ je o jednom tradicionalističkom, gotovo kastinskom sukobu. López potječe iz ugledne obitelji koja je dala nekoliko ministara. Pa i prvi predsjednik države, bio je to Lópezov čukundjed Cristobal Mendoza. Ima još, Leopoldo López je praprapranećak samoga Simóna Bolívara, po čemu je jedan od rijetkih živućih potomaka znamenitog južnoameričkog borca za slobodu zaslužnoga i za osnivanje Venezuele, uz još nekoliko država koje su se odcijepile od španjolskog carstva u 19. stoljeću. López je školovan u Americi gdje je, među ostalim, završio Kennedy School of Govermment na Sveučilištu Harvard, bio je i na visokoj poziciji u državnoj naftnoj tvrtki Petroleos de Venezuela, a predavao je institucionalnu ekonomiju na Universidad Catolica Andres Bello, privatnom sveučilištu u Venezueli. Ono što je kod Leopolda Lópeza pogotovo zanimljivo jest da je on – teški ljevičar. Njegova Voluntad Popular od 2014. godine članica je Socijalističke internacionale. Osnovao ju je dok je bio gradonačelnik Chacaa. Po svemu je i više nego adekvatan vođa za naftom bogatu zemlju, jedna je od njegovih zapamćenih rečenica: “Rođen sam s puno privilegija u zemlji s puno nejednakosti.”

Pobjegao u veleposlanstvo

Već je u to vrijeme došao u sukob s venezuelskom (lijevom) vlasti, što je kulminiralo za pokušaja državnog udara 2002. godine kada su ga optuživali i za uhićenje pučista, Chávezova ministra unutarnjih poslova Ramona Rodrigueza Chacina, kao i da je organizirao prosvjede protiv Cháveza. Retorikom kojom je upozoravao na manjkavosti Chávezove vlasti u odnosu prema svojim građanima, a onda i zbog opetovanih fizičkih pa i oružanih napada, López je izgleda stekao veliku popularnost u Venezueli. Ipak, čini se kako mu ta popularnost nije bila dostatna da puč provede do kraja. Sada je u milosti i nemilosti novog/starog španjolskog premijera Pedra Sáncheza koji, barem zasad, ne pokazuje volju da Lópeza izruči.