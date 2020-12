Studenti uče strance u NK Osijek izgovarati Djed Božićnjak ili snjegović

Snjegović, došašće, Djed Božićnjak, božićno drvce – izmjenjuju se te riječi na papirima koje u svojim rukama drže studenti, a pročitati ih pokušavaju: Silva, Gutieri, Caro, Ndockyt..., izmjenjujući se na stolcu pred upaljenom kamerom. “Učenici” su nogometaši NK Osijeka, u klupskoj školi hrvatskog jezika za strance, a “učitelji” su im studenti osječke Akademije za umjetnost i kulturu koji su u klubu na stručnoj praksi.

– Poprilično su simpatični jer miješaju hrvatske riječi sa svojim jezikom. Mi pripremimo studio i riječi za koje smatramo da bi im bile kompleksnije za izgovor. Zanimljivo je kako im je najkompliciranija riječ: najjednostavnije – započinje studentica Anđelka-Marija Vlajčić.

U klub stigle djevojke

Jedan od onih kojemu naš jezik ne zadaje glavobolje je Brazilac Gutieri. Iako je tek dvije i pol godine u našoj zemlji, bez problema razgovaramo na hrvatskome.

– Treba i meni još učenja, iako mogu razumjeti što se govori i nešto pričati. Prije sam igrao u Poljskoj, neke su poljske riječi iste kao hrvatske, ali neke su potpuno drukčije pa me zbunjuju. No, kada sam na terenu, razumijem sve što trener govori – kaže nam Guti.

Zanimljiva suradnja započela je u studenome. U jednome od najvećih i najvažnijih sportskih kolektiva istočne Hrvatske, studenti će “uskočiti” u uloge sportskih novinara, fotografa, videosnimatelja, voditelja društvenih mreža, sportskih voditelja i komentatora, digitalnih dizajnera... Iz prve ruke otkrivaju kako se u slavonskom prvoligašu, koji je ove sezone na samom vrhu tablice, stvaraju sadržaji na društvenim mrežama, kroz sve faze – od dogovora do finalnog rezultata. Dragocjeno iskustvo stječe tako više od 25 studenata s akademijina Odsjeka za kulturu, medije i menadžment. A zanimljivo je kako apsolutno dominiraju djevojke – njih je čak 80 posto. Svi zdušno poručuju: kultura i nogomet itekako idu zajedno.

– Kako ne! Kultura je nadogradnja nogometu. Studenti akademije, sa željom da nešto nauče, kao i s mladenačkim žarom i energijom, zaista su nam dodana vrijednost. Jedinstven je ovo primjer suradnje u praksi te vezivanja neke sveučilišne sastavnice uz klub i obratno. Zabilježeni su prije tek sporadični “izleti”. Njihova reakcija nam je najvažnija, a oni su vrlo zainteresirani i mogu se u tome što kod nas rade zamisliti i u budućnosti. Prelaskom na Pampas, gdje se gradi novi stadion, sigurno će nam trebati kadrova – ističe Mario Mihić, glasnogovornik NK Osijeka.

Fokus će im biti na pojačanoj promociji i predstavljanju dostignuća poznate Škole nogometa Osijek, koja broji čak 13 mlađih kategorija. Nedavno su imali priliku i “izrešetati” pitanjima trenera Nenada Bjelicu, a učinili su to tako da bi im pozavidjeli i iskusni sportski novinari.

Uklapa se u “Pokrenimo grad”

– U tom smo trenutku shvatili kako radimo obostrano koristan posao – kaže Mihić. Važno im je, nastavlja, da se studenti u klubu osjećaju ugodno, a prepoznaju i one koji se trude zaintrigirati ih kako bi možda na dulje vrijeme ostali suradnici kluba. – Približili smo im se, svi smo na “ti” i zaista suradnici. Ako su kreativni, imaju ideja i sugestija, tu smo za njih! – poručuje.

Nema ni generacijskoj jaza – u klubu su ih dočekali mentori, mahom mladi ljudi koji su tek završili fakultet. Najbolji je to pokazatelj, rezimira glasnogovornik, kako se uz pravu energiju, dobru volju i malo kreativnosti može zaista daleko dospjeti.

– NK Osijek je brend i oni ga tako doživljavaju. A nema bolje suradnje od one sa sveučilišnom zajednicom i mladim, ambicizonim, pametnim ljudima. To su sjajno uklapa u našu krilaticu “Pokrenimo grad!” – zaključuje on. Studenti su svjesni kako će im stručna praksa u NK Osijeku “lijepo izgledati u životopisu”.

– Svi su opušteni i fantastično je raditi s ljudima koji su toliko pozitivni oko svoga posla. Osvijetlili su mi cijeli taj nogometni svijet, s kojim nisam imala baš puno veze. Prvi put sam vidjela stadion – smješka se Anđelka-Marija Vlajčić iz Đakova, studentica druge godine preddiplomskog studija Kultura, mediji i menadžment. Kroz praksu se upoznaje s fotografiranjem i videosnimanjem u klubu, pri čemu je u kontaktu s prvom momčadi.

– Nogometaši nas doživljavaju kao profesionalce, a što smo mi opušteniji, to su i oni, a samim time materijal je bolji – nadovezuje se kolegica joj Iva Martinović iz Vinkovaca, studentica prve godine diplomskog studija odnosa s javnošću te kultura, mediji i menadžment. Tomislav Levak, asistent na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije, veliki je navijač NK Osijeka od malih nogu pa ne čudi što je i jedan od glavnih zaslužnih za realizaciju ovog projekta:

– Drago mi je da su naši studenti dobili prigodu realizirati stručnu praksu i steći dodatna znanja i iskustvo u najvećem sportskom kolektivu istočne Hrvatske, koji se razvija na svim razinama. To dokazuje i njihova nedavna nagrada za najbolji sportski marketing u Hrvatskoj. Naše je studente u NK Osijeku dočekala mlada, kvalitetna i uigrana ekipa s kojom će, vjerujem, odlično surađivati. Srce mi je puno – ponosan je Levak.