Studenti u Srbiji 'bojkotiraju' doček Nove godine, evo kakav su performans najavili, Karleuši je bolje da ne održi koncert

Studenti koji već cijeli mjesec sudjeluju u blokadi fakulteta četiri sveučilišna centra u Srbiji - Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, najavili su da će 2025. dočekati performansima, šetnjom i petnaestominutnom šutnjom u spomen na 15 žrtava nesreće s novosadskog željezničkog kolodvora. Šutnja od 23.52 do 00.07 bit će simboličan prijelaz iz stare u novu godinu kojim se dodatno želi ukazati na odgovornost vlasti za društvenu i političku krizu proizišlu iz teških posljedica nemara, zlouporaba i korupcije koji su prouzročili tragediju u Novom Sadu.

Srbija je od 1. studenog kad je u padu nadstrešnice u tom gradu poginulo 15 uglavnom mladih ljudi podijeljena - većina građana smatra da nije vrijeme slavlju, tako da u Vojvodini neće biti uobičajenih dočeka na gradskim trgovima, dok pojedini gradovi u ostatku Srbije, među njima Beograd i Kragujevac, plaćaju nastupe estradnih zvijezda na javnim prostorima. Studenti, pak, ostaju dosljedni u svojim zahtjevima da institucije učinkovito odrade posao u procesuiranju i kažnjavanju odgovornih za tragediju i ne namjeravaju veseliti se jer smatraju da nema mjesta slavlju.

Moto skupa u Beogradu je "Nema nove – za staru ste nam još dužni", a studenti će se okupljati od 22.30 do 23.00 u Pionirskom parku, ispred ureda predsjednika Srbije, a potom će prošetati do Studentskog trga i od 23.52 sati petnaestominutnom šutnjom odati počast žrtvama tragedije u Novom Sadu. Od 00.07 do jedan sat iza ponoći uslijedit će performansi, najavili su na Instagramu organizatori blokada fakulteta.

Studenti u Novom Sadu okupit će se u studentskom kampusu i u 22 sata krenuti u šetnju do Trga slobode, gdje očekuju da će im se pridružiti građani u zajedničkoj petnaestominutnoj šutnji. Iste akcije organizirat će i studenti u Nišu i Kragujevcu. Niški studenti će, nakon simboličnih 15 minuta tišine, s povijesne tvrđave u središtu grada pustiti u zrak 15 svjetlećih lampiona u znak sjećanja na poginule u Novom Sadu, a potom namjeravaju bukom ometati koncert koji na gradskom trgu plaća lokalna uprava.

I Kragujevčani su najavili da će ometati koncert pop-folk pjevačice Jelene Karleuše čiji nastup, unatoč protivljenju brojnih lokalnih glazbenika, udruga i građanskih organizacija, gradska vlast nije otkazala. Karleušu će, kako je najavljeno, uz gromoglasnu buku, zasuti jajima kad se pojavi na sceni.

Dok srbijansku prijestolnicu u utorak navečer, na izmaku 2024., prekriva magla, u središnjoj pješačkoj zoni ulični glazbenici i limena glazba pokušavaju napraviti praznični 'štimung', ali je opći dojam da raspoloženje nije na očekivanoj razini. U takvo ozračje uklapaju se i rezultati globalnog istraživanja "Kraj godine i očekivanja“ Gallup Internationala provedenog u 37 zemalja diljem svijeta po kojem su građani Srbije na začelju liste po osobnom osjećaju sreće, a među vodećim pesimistima.

Većina ljudi koji žive u Srbiji očekuju da će 2025. biti lošija nego prethodna, pokazalo je istraživanje koje su u utorak popodne objavili beogradski mediji. Globalno, najviše anketiranih - 41 posto, vjeruje da će 2025. biti bolja, skoro četvrtina očekuje da će biti lošija, a 29 posto da će situacija ostati ista. Srbija je ove godine među najpesimističnijim zemljama i zauzima treće mjesto prema indeksu pesimizma s 44 posto pesimista i 23 posto optimista, dok 25 posto očekuje da se situacija neće promijeniti.

