Strava u SAD-u: U požaru smrtno stradalo petero djece

Petero djece poginulo je, a jedna odrasla osoba u kritičnom je stanju nakon požara u kući u gradu Erie u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji.

Riječ je o kući koja se vodi kao privatni centar za dnevnu skrb, a do požara je došlo u nedjelju u noći, oko 1 ujutro po lokalnom vremenu.

Nije poznato jesu li žrtve korisnici centra, a identitet djece nije poznat, no policija je otkrila kako su 'vrlo mlada', piše ABC News.

Policija istražuje kako je došlo do požara, a odrasla žrtva prevezena je u bolnicu u Pittsburghu u kritičnom stanju. Navodno je riječ o vlasnici centra.

