Strava u SAD-u: Policija traži ženu koja je rodila na benzinskoj postaji i ostavila bebu u WC-u

Policija američke savezne države Teksas objavila je video žene za koju smatraju da je u travnju ove godine rodila u WC-u benzinske postaje u Hustonu te ostavila bebu koja je pronađena mrtva. Nadaju se da će javnost pomoći u identifikaciji žene koja je najvjerojatnije počinila stravično djelo.

Incident se dogodio u ranim satima 2. travnja. Novorođena djevojčica pronađena je oko 4:30 sati ujutro kada je upućen poziv hitnoj pomoći, no dok su stigli na mjesto događaja, već je bilo kasno, prenosi Daily Mail.

Snimka koju je policija pustila u javnost prikazuje ženu koju su identificirali kao 'hispanska žena' kako izlazi iz bijelog automobila parkiranog uz pumpu te ulazi u benzinsku postaju, pri čemu se jasno vidi njeno lice. Zatim se može vidjeti istu ženu kako izlazi iz postaje te ulazi u bijeli Cadillac i odlazi.

Video ne pokazuje da žena ulazi ili izlazi iz WC-a, no iz policije tvrde kako se radi o "osobi od interesa za koju se vjeruje da je majka novorođenčeta". Ipak, nisu u potpunosti sigurni da se radi o majci.

