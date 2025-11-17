Strani radnici iz srednje Azije pod posebnim povećalom: Rusi negoduju jer muslimani sve češće mole na ulicama

Kada se kaže da Rusa ima 140 milijuna, to može biti pomalo varljivo. U skladu sa stereotipima, moglo bi se činiti da je toliko čistih pravoslavaca, no prava je istina da je Rusija multinacionalna i multivjerska republika, a da je nakon pravoslavaca najviše muslimana. Štoviše, u Rusiji živi oko 20 milijuna muslimana, odnosno čine oko 15% stanovnika te ogromne zemlje. Drugim riječima, svaki je šesti stanovnik Rusije musliman. Ne samo to, već se tih 20 milijuna muslimana dijeli na čak 30 nacija. Ni u jednoj drugoj europskoj zemlji ne živi toliko velik broj pripadnika islamske vjere. Očigledno, radi se o ogromnoj i vrlo raznolikoj državi koja ima svoje unutarnje zakonitosti i unutarnju politiku koja funkcionira čak i sada kada se nakon početka rata u Ukrajini razina represije u zemlji znatno povećala.