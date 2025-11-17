Naši Portali
ČINE 15 POSTO POPULACIJE

Strani radnici iz srednje Azije pod posebnim povećalom: Rusi negoduju jer muslimani sve češće mole na ulicama

Autor
Dino Brumec
17.11.2025.
u 19:58

Nabrojiti više od 300 etničkih grupa koje žive u Rusiji jednostavno je nemoguće. Ponosan sam što sam dio ovog svijeta, dio moćnog, snažnog, multietničkog naroda Rusije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin

Kada se kaže da Rusa ima 140 milijuna, to može biti pomalo varljivo. U skladu sa stereotipima, moglo bi se činiti da je toliko čistih pravoslavaca, no prava je istina da je Rusija multinacionalna i multivjerska republika, a da je nakon pravoslavaca najviše muslimana. Štoviše, u Rusiji živi oko 20 milijuna muslimana, odnosno čine oko 15% stanovnika te ogromne zemlje. Drugim riječima, svaki je šesti stanovnik Rusije musliman. Ne samo to, već se tih 20 milijuna muslimana dijeli na čak 30 nacija. Ni u jednoj drugoj europskoj zemlji ne živi toliko velik broj pripadnika islamske vjere. Očigledno, radi se o ogromnoj i vrlo raznolikoj državi koja ima svoje unutarnje zakonitosti i unutarnju politiku koja funkcionira čak i sada kada se nakon početka rata u Ukrajini razina represije u zemlji znatno povećala.

VR
Vrbanek
20:07 17.11.2025.

Svako ima svoje klečavce

