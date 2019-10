Strahoviti napad: Morski pas mu odgrizao stopalo dok se igrao u moru

Morski pas odgrizao je stopalo britanskom turistu na obali Australije, potvrdila je policija. Napad se dogodio sinoć po našem vremenu u vodama oko otočja Whitsunday na sjeveroistočnoj obali Queenslanda.

Alistair Raddon (28) iz Southamptona ostao je bez desnog stopala, a Danny Maggs (22) iz Plymoutha također je zadobio teške porezotine, piše Metro. Obojica su u bolnici, a stanje im je teško, ali stabilno.

Turisti su sudjelovali u krstarenju i igrali su se u oceanu kad ih je morski pas ugrizao jednog po jednog.

Two men are in a serious condition after a shark attack in the Whitsundays in North Queensland. They've been flown to Mackay hospital by rescue helicopter with lower leg injuries. https://t.co/LxvIuKTfAF #7NEWS pic.twitter.com/2q9ky6IHo2