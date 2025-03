Što znači Trumpova odluka o obustavi oružja za Ukrajinu? Evo dokad će iscrpiti sve zalihe

U novoj prekretnici u ratu između Rusije i Ukrajine američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je doista napravio ono od čega su Ukrajinci strahovali – obustavio je vojnu pomoć toj zemlji. Još je to jedan znak koliko su odnosi Kijeva i Washingtona nazadovali nakon nedavne javne svađe Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući. Rusija je američki potez očekivano pozdravila, dok je Ukrajina oprezno komentirala da želi nastavak suradnje s Amerikom.

Traži ispriku Trumpu

Ova Trumpova odluka konkretno će zaustaviti isporuke oružja u vrijednosti od milijardu dolara. U Ukrajinu neće biti isporučeno sve oružje koje još nije u toj zemlji, što uključuje i one sustave koji su već bili na putu prema napadnutoj državi, izvještavaju američki mediji. Dužnosnici Bijele kuće rekli su da će ova Trumpova odluka biti na snazi tako dugo dok Amerikanci ne procijene da je Zelenski promijenio mišljenje i da je spreman pregovarati o miru s Rusijom.

– Predsjednik je bio jasan rekavši da je usredotočen na mir. Treba nam da naši partneri također postanu posvećeni postizanju tog cilja. Zaustavljamo našu pomoć i ponovno ćemo je razmotriti kako bismo bili sigurni da će ona pridonijeti rješenju – citirao je CNN američke dužnosnike. Fox Newsu su američki dužnosnici naglasili da se ne radi o trajnom prekidu pomoći, već o privremenoj stanci.

Trumpova odluka došla je nekoliko dana nakon što se s ukrajinskim čelnikom posvadio u Bijeloj kući ispred kamera. Dvije strane na kraju nisu potpisale sporazum o američkim investicijama u rijetke minerale u Ukrajini, iako je to bilo planirano i postavljeno kao uvjet s američke strane. Trumpova odluka imat će golem utjecaj na ukrajinsku obranu. Svjestan ovisnosti o američkom naoružanju, Kijev je u međuvremenu reagirao pomirljivo. Premijer Denis Šmihal rekao je da je "Ukrajina apsolutno odlučna nastaviti suradnju sa Sjedinjenim Državama". Rusija je nasuprot tome reagirala vrlo pozitivno. – Ako SAD zaustavi vojne isporuke, bit će to vjerojatno najbolji korak prema miru. To je rješenje koje će gurnuti režim u Kijevu prema mirovnim pregovorima – rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Trumpova će odluka osokoliti Rusiju, koja bi mogla pokušati iskoristiti ukrajinsku slabost na bojišnici, naročito ako obustava potraje. Prema izvješćima, Trumpova administracija odmah je nakon svađe dvojice predsjednika u petak počela razgovarati o mogućnostima da se zaustavi pomoć Kijevu. Nije sasvim jasno hoće li Trumpova odluka utjecati, primjerice, i na obavještajnu suradnju Kijeva i Washingtona, a jedan je dužnosnik New York Timesu (NYT) rekao da Amerika još uvijek dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, "barem zasad".

– Stvarnost je da je Ukrajina mnogo manje ovisna o SAD-u za svoje borbe na dnevnoj bazi nego što je to bilo prije godinu dana – rekao je za New York Times vojni analitičar Michael Kofman, jedan od najpoznatijih svjetskih analitičara ovog rata. No potraje li obustava dulje vrijeme, Ukrajina bi mogla ostati bez naprednog naoružanja, uključujući protuzračne sustave, balističke rakete i dalekometno topništvo. Usto, SAD opskrbljuje Ukrajinu rezervnim dijelovima i popravlja oštećene sustave. Sam je Zelenski nedavno govorio koliko je važna uloga SAD-a.

– Doprinos SAD-a ukrajinskim obrambenim kapacitetima i sigurnosti sada je oko 30%. Možete zamisliti što bi nam se dogodilo bez tih ključnih 30% – rekao je Zelenski prije nekoliko mjeseci. Ukrajinski obavještajci procjenjuju da će ta zemlja iscrpiti sve zalihe američkog oružja za dva do tri mjeseca, odnosno do ljeta, piše Financial Times. Oporbeni ukrajinski zastupnik Oleksij Gončarenko pozvao je Zelenskog da se ispriča Trumpu te je odluku Amerikanaca o obustavi vojne pomoći nazvao katastrofom zbog koje će umrijeti tisuće ljudi.

U međuvremenu je u ponedjeljak navečer emitiran intervju na Fox Newsu s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom, koji je ustvrdio da je najbolji način za zaštitu Ukrajine od nove ruske invazije povećavanje američkog utjecaja u ukrajinskoj ekonomiji, referirajući se očito na još uvijek nepotpisani sporazum o rijetkim metalima u Ukrajini. Za Kijev je jedno od najvažnijih pitanja u budućim mirovnim pregovorima kako se osigurati da Rusija ne pokrene novu invaziju. Ukrajina bi htjela američka sigurnosna jamstva vojnim i političkim putem, no Vance to vidi drukčije.

"Želite li stvarne sigurnosne garancije, želite li osigurati da Vladimir Putin ne pokrene novu invaziju na Ukrajinu, tada je najbolja sigurna garancija davanje Amerikancima ekonomskog udjela u budućnosti Ukrajine. To je bolja sigurnosna garancija od 20 tisuća vojnika iz neke nasumične države koja nije sudjelovala u ratu 30 ili 40 godina", rekao je Vance. "Koji je zapravo plan ovdje? Ne možete jednostavno financirati rat zauvijek. Američki narod to neće trpjeti", dodao je Vance, koji je pritom ustvrdio da su vrata još uvijek odškrinuta za buduće pregovore između Trumpa i Zelenskog. "Nije bilo poštovanja. Pokazali su jasnu nesklonost razgovarati o mirovnom rješenju koje predsjednik Trump pokušava uvući u ovu situaciju", rekao je Vance.

"Visi" i Muskov Starlink

U međuvremenu se u pozadini velikih geopolitičkih događaja u trokutu Rusije, Ukrajine i SAD-a odvija cijeli niz međusobno povezanih događaja koji utječu na Ukrajinu i Europu. Primjerice, Europa razmatra kako pomoći Ukrajini u zamjeni Starlinka, komunikacijskog sustava u vlasništvu Trumpova suradnika Elona Muska, koji je ključan za funkcioniranje interneta u Ukrajini. Musk je više puta kritizirao ukrajinsku vladu, i Kijev bi možda htio zamijeniti Starlink europskom internetskom infrastrukturom. Isto tako, o čemu izvještavaju britanski mediji, traju i tajni pregovori o mogućem ponovnom pokretanju plinovoda Sjeverni tok 2, koji je trebao dopremati plin iz Rusije u zapadnu Europu. Prođe li dogovor, američki bi investitori mogli kupiti udio u plinovodu, što bi moglo otvoriti protok plina.

