Što se događa s najvećim gradilištem na svijetu: Satelitske snimke otkrivaju nove detalje kontroverznog projekta

U posljednje vrijeme puno se piše o vrlo ambicioznom, ali i kontroverznom projektu budućeg futurističkog grada u Saudijskoj Arabiji. Newsweeku su dostavljene nove satelitske snimke, koje prikazuju napredak Neoma, idejnog projekta saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Radi se o megaprojektu u sjeverozapadnom kutu Saudijske Arabije, koji je obećavao da će jednog dana biti dom više ljudi nego što ih ima u New Yorku. No, nedavno je objavljeno da se megalomanski projekt dosta smanjuje.

Nove slike satelita Maxar prikazuju jedan od rijetkih dovršenih dijelova projekta, veliko igralište za golf s pogledom na Crveno more. Na slikama je vidljiva staza okružena vilama i palačama, zajedno s heliodromom i pristupom plaži. Dio je to glavnog projekta Neoma, nazvanog "The Line", koji se predstavlja kao najveći građevinski projekt na Zemlji.

Radi se o gradu u obliku linije, koja bi trebala biti široka oko 200 metara i protezati se na oko 170 km saudijske pustinje, s mogućnošću smještaja oko devet milijuna ljudi. Procijenjena vrijednost projekta je nešto manje od 2 trilijuna eura. Rad na The Line je već zastao zbog ogromnih troškova.

Saudijci su planirali otvoriti prvi dio od oko 16 kilometara do 2030. godine i time su planirali promijeniti Saudijsku Arabiju u modernu državu s diverzificiranim gospodarstvom usmjerenim na tehnologiju. U međuvremenu su odustali od plana od 16 kilometara i rekli kako će do 2030. godine otvoriti oko dva i pol kilometra najmodernijeg grada na svijetu, kako je izvijestio Wall Street Journal.

Kritičari tvrde kako su ideje Neoma preambiciozne, nepraktične i preskupe čak i za Saudijce, a čak i ako projekt bude dovršen on će zadovoljiti samo superbogate. BBC je izvijestio da su Saudijske sigurnosne snage dobile i zeleno svjetlo za korištenje smrtonosne sile za čišćenje terena kako bi se zadovoljili rokovi, te je najmanje jedan seljanin ubijen zbog prosvjeda protiv deložacije. Newsweek je poslao upit Neomu vezan za napredovanje izgradnje, ali navode kako nisu dobili odgovor.

The Line, projekt Neoma, bi trebao sadržavati luksuzna zabavna odredišta koja će potaknuti turizam u kraljevstvu. Tu spadaju luksuzni otoci nazvani Sindalah u Crvenom moru. Drugo područje zove se Trojena i tamo je planirana izgradnja 35 kilometara skijaških staza. The Line će sadržavati i luksuznu marinu zvanu Jaumur, na obali zaljeva Aqaba, koja bi trebala ugostiti preko 6000 stanovnika i istraživački institut za oceanografska istraživanja i internat. Bin Salman, vladar Saudijske Arabije i najveći zagovornik projekta uspoređuje The Line s Velikim piramidama u Egiptu.

Oko 2800 zaposlenika već živi i radi u Neomu, prema njihovoj web stranici. Projekt je do sada financiran isključivo iz fonda Saudijske Arabije, poznatog kao PIF, koji nadzire oko 700 milijardi dolara, ali Neomov službeni proračun iznosi oko 500 milijuna dolara, što je više od polovice PIF-ovog udjela. Rukovoditelji projekta su za Journal rekli da je taj broj nerealan i očekuju da će samo prvi dio The Line od dva i pol kilometra koštati oko 100 milijardi dolara.