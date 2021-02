Što nas očekuje u idućim danima? DHMZ predviđa i 20 stupnjeva razlike u istom danu

Mnoge je u petak razveselilo očito zatopljenje te su se mnogi pitali hoće li to potrajati samo jedan dan ili je to možda ranija najava skorog proljeća. Tomislav Kozarić za HRT prognozira da će se slične temperature nastaviti i u idućim danima.

Za subotu, u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho, uz slab vjetar. Jutarnja temperatura od 3 do 7 °C, a dnevna između 12 i 15 °C. Također, najvviša dnevna temperatura u srednišnjoj Hrvatskoj bit će između 12 i 16 °C, a najniža jutarnja od 1 do 5 °C. Iako je ujutro moguća mjestimična magla.

Foto: HRT/HRT

Na sjevernom Jadranu i u gorju umjereno do znatno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili rosulju, većinom na širem riječkom području, te oko Velebita. Ujutro lokalno magla, moguće i na moru. Poslijepodne od 10 do 15 °C. U Dalmaciji djelomice sunčano, uz više oblaka na sjevernom dijelu te njezinoj unutrašnjosti, gdje lokalno može biti i koje kapi kiše, a veća je vjerojatnost i magle.Najviša dnevna temperatura od 11 do 16 °C.

Foto: HRT/HRT



Oko 15 °C poslijepodne će biti i na jugu Hrvatske, gdje će duž obale biti djelomice sunčano, a prema otvorenom moru još sunčanije. Uz slabo, na otvorenom moru i umjereno jugo, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9 °C.

"U nedjelju, i pogotovo idući tjedan, u unutrašnjosti stabilno, većinom sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme. Iako će ujutro lokalno biti slabog mraza, danju ugodno toplo s najvišom temperaturom višom i od 15 °C. U jutarnjim satima mjestimice magla, posebice u nedjelju, kada može biti i dugotrajnija", prognozira Kozarić.

Foto: HRT/HRT



Na srednjem i južnom Jadranu će u danima koji slijede prevladavati sunčano, dok će na sjevernom dijelu i dalje biti promjenjivo, no uglavnom suho. Pogotovo na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Istre, također je vjerojatnija i mjestimična jutarnja magla.