Što je s ljudima? Još jedan bizaran izazov u kojem se dijete može ozlijediti

Svaki mjesec na Twitteru se pojavi novi bizaran izazov.

Nedavno su se mnogi zgražavali nad roditeljima koji su sudjelovali u izazovu sa sirom, a u kojem su bacali kriške sira na svoje bebe.

U novom izazovu 'Get that money challenge' ('uzmi taj novac izazov') roditelji djeci niz vrata bacaju kreditnu karticu, a djeca je trebaju uhvatiti. No, ne smiju koristiti ruke nego je moraju zaustaviti glavom.

Get that money challenge 😭💰. My brother said if my nephew catches his credit card with his head, he can buy whatever he wants 😂🤦🏾‍♂️😭 pic.twitter.com/Bsy6I4KrPs