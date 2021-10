Što Hrvatska može s presudom Sanaderu i Hernádiju ili što je ostalo od Ine?

Presuda kojom je Vrhovni sud jučer potvrdio kazne za primanje i davanje mita bivšem premijeru Ivi Sanaderu i predsjedniku uprave mađarskog MOL-a Zsoltu Hernádiju kraj je pravosudne trakavice koja je godinama zaokupljala hrvatsku politiku i medije. Naravno, pitanje je što Hrvatska sada može napraviti s takvom presudom s obzirom na činjenicu da godinama bezuspješno pokušava doći do Hernádijeva izručenja.

No ono što u cijeloj priči ostavlja gorak okus nije toliko Hernádijevo uspješno izbjegavanje hrvatskog pravosuđa koliko pitanje što je nakon svega ostalo od kompanije koja je nekoć bila ključna poluga hrvatskog gospodarstva i koja je u današnjim okolnostima mogla i trebala biti alat za ublažavanje udara koje zbog prilika na tržištu nafte trpe njezini građani i gospodarstvo. Dovoljno je samo spomenuti da se MOL još 2003. godine, kod ulaska u nacionalnu naftnu kompaniju, kao i pri kasnijem sklapanju međudioničkog ugovora, obvezao da će modernizirati obje rafinerije u Hrvatskoj, no od one u Sisku nije ostalo ništa, a prva faza modernizacije riječke završena je tek početkom ove godine.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL INA

Hrvatska nafta za to vrijeme odlazi na preradu u Mađarsku, iz koje onda na naše pumpe stižu derivati po cijeni od 11 kuna. Ma koliko se kleli u tržište i njegove zakonitosti, u današnjim prilikama teško je ne primijetiti umirujući učinak trenutka kad predsjednik hrvatske Vlade iziđe pred novinare i kaže kako do proljeća neće biti poskupljenja struje. No lako je to reći kad je u pitanju HEP, strateška energetska tvrtka na koju država ima presudan utjecaj. Što će dalje biti s Inom, ne znamo. Uskoro će se napuniti pet godina otkako je premijer Plenković, na presici na Badnju večer, najavio da će Hrvatska vratiti puno vlasništvo nad kompanijom.

U međuvremenu su angažirani i konzultanti koji su nam trebali reći ima li uopće smisla ponovo otkupljivati MOL-ov udio i što bi Hrvatska nakon toga trebala učiniti s Inom, no nikakav zaključak do danas nije objavljen. Nemoguće je ne primijetiti i kako su Mađari, ma koliko nam smetale njihove igre s (ne) izručenjem Hernádija, čitavo vrijeme itekako pazili na interese MOL-a i svoje države, i ne samo u Orbánovo nego i u vrijeme ranijih premijera. Hrvatska je, s druge strane, sada već pravomoćno presuđenim koruptivnim radnjama čovjeka na najodgovornijoj funkciji u državi vjerojatno nepovratno izgubila mogućnost konkretnog utjecaja na energetski razvoj zemlje.

