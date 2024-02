Stiže promjena vremena: Izdan niz upozorenja. Očekuju se kiša i jak vjetar

Vrijeme će u petak biti pretežno oblačno s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se mjestimice obilna kiša, krajem dana praćena grmljavinom. Najmanje kiše očekuje se na istoku zemlje. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, ponajprije u gorskim predjelima s olujnim udarima, a na Jadranu jako i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 5 do 10, na Jadranu od 9 do 13, najviša dnevna većinom između 11 i 16 °C, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Zbog jakog vjetra, DHMZ je izdao narančasto upozorenje za zapadnu obalu Istre, Velebitski kanal, Kvarner i Kvarnerić, gospićku, splitsku i riječku regiju te sjevernu i srednju Dalmaciju. Žuto upozorenje, također zbog vjetra, izdano je za zagrebačku, karlovačku, kninsku i dubrovačku regiju te za južnu Dalmaciju. Za dvije regije, riječku i gospićku, žuto upozorenje izdano je zbog kiše.

"Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", stoji u upozorenju.

Foto: DHMZ

Meteorolog Zoran Vakula naveo je u vremenskoj prognozi za HRT kako će za vikend biti još prilično vjetrovito i kišovito na jugu Hrvatske, a sasvim suho ne može se jamčiti ni u sjevernijim krajevima. Također, ističe kako će se nastaviti iznadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine.

Iznadprosječno toplo i u nastavku veljače, ali od nedjelje uz ipak svježija jutra, na kopnu i većinom slabiji vjetar. I pritom promjenjivo, uz sunčana razdoblja, te u južnijim kopnenim krajevima uz svakodnevnu povremenu kišu, a u sjevernijima uglavnom u nedjelju. Na Jadranu kiša još češća, osobito na južnijem dijelu i obilnija, za vikend gdjekad i uz izraženije pljuskove praćene grmljavinom, pri čemu i jugo na jugu još većinom jako, povremeno i olujno. Osim juga, nevolje bi nekima moglo stvarati i oštro - južni vjetar, lokalno prolazno i jugozapadni, poznatiji kao garbin i lebić, navodi Vakula za HRT.

