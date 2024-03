Stiže pogoršanje vremena: Pljuskovi, kiša, grmljavina, a evo kada je moguć i snijeg

Meteorolog Sven Vorkapić otkrio je kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana. "Sutra prolazno stabilnije s obzirom na to da se frontalni sustavi nalaze sjevernije i istočnije od naših predjela. Tlak zraka će rasti, bit će manje vlage - samim time i manje oblaka i oborina, pa će ujutro i prijepodne biti barem djelomice vedro, ali na jugu je iz zaostalih oblaka još moguć kraći pljusak ili mjestimična slaba kiša", najavio je.

Na kopnu i sjevernom Jadranu uglavnom mirno ili uz slab vjetar, dok će u Dalmaciji puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. Ujutro u kopnenim predjelima oko 5 stupnjeva, na moru i otocima temperatura nešto niža nego jutros - između 8 i 11 °C. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano i uglavnom suho. Moguće je vrlo malo kiše ili lokalni pljusak, uglavnom prema granici sa Slovenijom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura slična današnjoj - oko 17 °C, prognozira Vorkapić za RTL.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu više sunca, a iz prolazne naoblake može tu i tamo pasti koja kap kiše ili vrlo rijetko izolirani pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, dok se temperatura neće značajnije mijenjati. U Dalmaciji djelomice sunčano. Prolazno može biti više oblaka, a uglavnom samo u zaleđu može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren, prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadnjak, u slabljenju navečer. Dakle, najavljuje meteorolog za RTL, sutra mirnije i ugodnije nego danas - između 16 i 18 °C, u unutrašnjosti moguće i koji stupanj više. Na Sjevernom Jadranu sunčanije, dok će se više oblaka zadržavati u Gorskom kotaru te je ondje mjestimice moguće tek vrlo malo kiše. Bit će uglavnom mirno, samo prema otvorenom moru ponegdje slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura između 14 i 17 °C na cijelom području.

Idućih dana na kopnu će biti promjenjivo, javlja Vorkapić. Od srijede poslijepodne mjestimična kiša, lokalno obilnija, a može i zagrmjeti. U najvišem gorju u noći na četvrtak može pasti i malo susnježice i snijega. Prolazno će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, bit će malo manje toplo, a od petka s više vedrine i jutra će biti hladnija, ponegdje s mrazom. Za vikend južina, postupno sve više oblaka i sve veća vjerojatnost za oborine, ali i blagi porast temperature.

Na Jadranu nestabilnije, mjestimična kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, ali i malo manje toplo. Samo u petak prolazna stabilizacija i pretežno sunčano nakon bure u četvrtak, a potom za vikend jačanje juga na jako i olujno, sve više oblaka i kiša, u subotu na sjevernom dijelu, a potom češće i drugdje.

