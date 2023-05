Stiže novo pogoršanje vremena: Ponegdje mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom

Vrijeme će sutra, u srijedu, biti promjenljivo, mjestimice s kišom. Prijepodne su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno moguće i izraženiji. Na Jadranu će biti pretežno sunčano. Ujutro je ponegdje moguća i kratkotrajna magla, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, a uz obalu popodne jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 10 do 15, u gorju ponegdje malo niža, a na moru od 14 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 23 do 27 °C.

Zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom, žuto upozorenje izdano je za područje osječke, zagrebačke, karlovačke, gospićke i kninske regije.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuje DHMZ.

Foto: DHMZ

Također, žuto upozorenje izdano je za Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić zbog vjetra. Naime, moguća je mjestimice jaka bura.

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", navodi Državni hidrometeorološki zavod.

