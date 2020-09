Stiže novo pogoršanje, evo kakvo će vrijeme biti do kraja tjedna

U četvrtak stiže nova promjena vremena koja će potrajati do početka novoga tjedna.

Osim povremene kiše, opet češće i obilnije na Jadranu i područjima uz njega, bit će i razmjerno vjetrovito, uz često umjeren, gdjekad i jak, na Jadranu i jači jugozapadni i južni vjetar, te osobito jugo. Uz sve to, nakon prolaznog osvježenja prošlih dana - sljedećih će temperatura zraka ponovno biti barem oko prosječne za doba godine, većinom čak i viša, posebice u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Stoga će i početak listopada, kao i ovogodišnji rujan - jedan od toplijih u povijesti mjerenja - pridonijeti ostvarenju i prošlih i aktualnih dugoročnih prognoza za jesen i posljednju četvrtinu ove iznadprosječno tople godine, piše HRT.

U četvrtak će u istočnoj Hrvatskoj biti umjereno oblačno, prijepodne ponegdje i oblačnije, a većinom će u Podunavlju pasti i malo kiše. Slab i umjeren sjeverozapadni vjetar okrenut će poslijepodne na južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 13 °C, a najviša dnevna od 17 °C u oblačnijem Podunavlju do 20 °C u zapadnim predjelima. U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, a ujutro ponegdje i maglom. Prijepodne će proteći uz slab vjetar, dok će popodne zapuhati jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura podjednaka kao u srijedu, pa i malo viša.

Na zapadu će se oblaci tijekom dana sve više skupljati kako bude puhao jugozapadnjak, zatim i jugo, pa će sunčanih razdoblja posvuda biti više prijepodne. Mjestimice će pasti i malo kiše, vjerojatnije popodne i navečer, a ujutro će po gorskim kotlinama biti i magle. Jutro u gorju i unutrašnjosti Istre svježe, uz temperaturu zraka od 4 do 7 °C. Duž obale i na otocima sjevernog Jadrana od 10 do 15 °C, a dnevna između 17 i 22 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu, te u unutrašnjosti Dalmacije barem djelomice sunčano, no uz gorje će se skupljati oblaci. Mjestimice će pasti i poneka kap kiše. Vjetar još uglavnom slab, uz obalu ujutro većinom burin, sredinom dana jugozapadnjak, a prema večeri sve češće jugo. More će biti mirno ili malo valovito. Dnevna temperatura od 20 do 23 °C.

– Već u petak će na Jadranu biti i oblačnije i vjetrovitije, uz češću kišu. Puhat će jako i vrlo jako jugo koje će u subotu jačati mjestimice na olujno. U subotu će lokalno biti i izraženijih pljuskova, a zatim će nedjelja duž većeg dijela obale ipak biti manje kišovita i manje vjetrovita. U kontinentalnom području će u petak povremene kiše biti uglavnom u gorju te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će biti i vjetrovitije. Subota posvuda vrlo vjetrovita, a bit će i česta kiša, ponegdje i obilna. Nedjelja će većini predjela donijeti predah od kiše – prognozira dr. sc. Tanja Renko.