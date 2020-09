Očekuje se olujno nevrijeme: Izdana brojna upozorenja, moguće poplave zbog obilne kiše

Jučer su u dijelovima Hrvatske zabilježene brojne vremenske nepogode. U gorju je pao snijeg, a građane su iznenadile obilne kiše, ali i tuča. Naime, jučerašnje nevrijeme nije gotovo pa tako i za večeras stižu meteorološka upozorenja.

- Oborina će biti u obilnim količinama, lokalno uz mogućnost bujičnih poplava, navodi IstraMet te dodaje kako će početkom tjedna doći do proljepšanja vremena, ali krajem tjedna slijedi novo pogoršanje.

Također, temperature su značajno pale, a danas se očekuje obilna kiša.

Pogledajte prognozu Zorana Vakule:

Ovog tjedna u pojedinim dijelova Hrvatske palo je više od 100 litara kiše po četvornome metru, a očekuje se kako će biti još padalina posebice u drugom dijelu nedjelje.

- Nakon dugotrajnog razdoblja iznadprosječno visoke temperature, posebice poslijepodnevne, od subote slijede osjetno hladniji dani, uz najvišu poslijepodnevnu temperaturu zraka blizu najniže jutarnje prošlih dana, osobito na Jadranu. Pritom ćemo diljem Hrvatske imati niz svježih dana kakvih nije bilo još od travnja! Stoga ako već niste - pripremite topliju odjeću, ali još ne spremajte kratke rukave. Mnogima će vjerojatno uskoro opet dobro doći - prognozira meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Svježije vrijeme moglo se već osjetiti jutros. Naime, u Zagrebu je tako u 8 sati ujutro bilo 8 stupnjeva Celzijevih, dok je na Zavižanu samo 1 stupanj. Dubrovčani pak su se probudili na 16 stupnjeva.

Poslijepodne i navečer očekuje se kiša i pljuskovi u središnjoj Hrvatskoj, te slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, koji će prema kraju dana okrenuti na sjeveroistočni i jačati. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo, popodne i olujno, a na sjevernom dijelu okretat će na vrlo jaku buru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 16 do 20 °C, a u gorju malo niža.

- A na Jadranu će doći i znatno mirniji dani ovih do ponedjeljka, do kada će biti često jakog vjetra, ponegdje i olujnog, koji će mijenjati smjer, te prouzročiti valovito, gdjekad i jače valovito more kojeg sljedećih dana najbolje samo "hvalite, ali drž'te se kraja" - ističe Vakula.

Hladnije od prosjeka bit će i u nastavku rujna, te i dalje promjenjivo, uz povremenu mjestimičnu kišu, u većini krajeva najčešću i najobilniju u drugom dijelu nedjelje, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, te na Jadranu, gdje će opet biti obilnih pljuskova s grmljavinom, ponegdje vjerojatno i olujnog nevremena, a moguće su i pijavice.

- U nedjelju će još biti i jako vjetrovito, pri čemu će vjetar mijenjati smjer od juga, preko jugozapadnjaka, ponegdje i sjeverozapadnjaka, do uglavnom na sjevernom Jadranu i bure. Vjerojatnost za mirnije, stabilnije i ponovno toplije dana značajno se povećava od utorka - stoji u prognozi Zorana Vakule za HRT.