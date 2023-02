Stigla promjena vremena, za cijelu Hrvatsku upaljen žuti Meteoalarm. HAK: 'Mogući su odroni'

Većinom oblačno povremeno s kišom, ponegdje i obilnijom, osobito na istoku i u gorju. Krajem dana uz osjetan pad temperature zraka kiša će najprije u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki centar (DHMZ). Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, a na Jadranu vrlo jako jugo. Sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak će okrenuti na sjeveroistočnjak, a potkraj dana na sjevernom Jadranu na jaku buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 14, a na moru od 13 do 16 Celzijevih stupnjeva. Navečer na kopnu osjetno zahladnjenje.

Žuti Meteoalarm upaljen je za subotu na području cijele Hrvatske, i to poglavito zbog kiše te vjetra koji bi mjestimično mogao doseći brzinu i do 85 km/h. Nešto gora situacija očekuje se pak u nedjelju, kada je za područje Istre, Kvarnera te sjeverne Dalmacije upaljen crveni Meteoalarm zbog jakog vjetra brzine i do 150 km/h.

Foto: DHMZ

Kolnici su jutros mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski od kiše u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici, Dalmaciji i središnjoj Hrvatskoj, ponegdje ima i magle, a mogući su i odroni. Prekinut je promet na državnoj cesti DC14 čvor Mokrice-čvor Bračak, zbog prometne nesreće. Obilazak: ŽC 2264 Mokrice-Bračak i obrnuto, javio je Hrvatski autoklub (HAK) u 7,40 sati. Zbog radova na autocesti A7 Rupa-Rijeka na čvoru Matulji (čvor Učka), zatvoreni su izlazni kraci iz smjera GP Rupa i Križišća u smjeru Opatije i Pule i ulazni krak iz smjera Opatije i Pule u smjeru GP Rupa. Promet se preusmjerava na čvorove Jurdani i Rijeka zapad.

Zbog vjetra, u prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ te katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik. Na graničnim prijelazima zabilježena su čekanja u teretnom prometu na izlazu, tri sata na Bajakovu, a pet na Tovarniku na kojem se i sat vremena čeka i na ulazu u zemlju.

