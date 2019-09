Stekli se uvjeti za početak obnove OŠ Nikole Andrića

Poslije godina planiranja i iščekivanja konačno mogu započeti radovi na obnovi OŠ Nikole Andrića. Naime, na današnjoj sjednici Vlada RH dala je suglasnost za financiranje obnove OŠ Nikole Andrića u Vukovaru, jedine neobnovljene ratom stradale škole u RH. To je bio i osnovni preduvjet kako bi radovi na obnovi ove škole mogli započeti.

Škola čiju obnovu željno iščekuju svi Vukovarci i cijela Hrvatska, ali ponajprije 206 učenika, raspoređenih u 18 razredbenih odjeljenja, i 51 djelatnik, potvrda je rada i isporuke rezultata vukovarskog HNS-a na što smo se obvezali našim građanima, izvijestio predsjednik županijskog HNS-a, Vukovarac Nenad Bučko. Od Kolone sjećanje 2017., u kojoj je ministrici Blaženki Divjak Bučko po prvi puta izložio problem škole pa do danas, kada su ostvareni svi preduvjeti za ispunjenje obećanja prema Vukovarcima.

- Kao inicijatori finalnog rješenja problema nakon dvadesetak godina i brojnih ministara, sjeli smo s vukovarskim gradonačelnikom i županom te pod pokroviteljstvom ministrice Blaženke Divjak riješili višegodišnji gorući problem. Usprkos svim administrativnim i formalno-pravnim preprekama s kojima smo se susreli te nedjelovanju na istim političkim platformama isključivo smo se usmjerili na učenike i nastavnike koji čekaju na svoju školu više od dvadeset godina i isporučili rezultat, pojašnjava Bučko.

Suglasnost je formalna najava dolaska ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak u Vukovar, u ponedjeljak, 23.rujna, kada će s predstavnicima Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara, točno u podne, potpisati ugovor o sufinanciranju u prostorima škole Nikole Andrića. Time će ujedno biti dano i konačno zeleno svijetlo kojim 'grubi' radovi na obnovi škole mogu početi. Ukupna vrijednost investicije iznosi 17.825.214,94 kn s PDV-om.

Ministarstvo financira obnovu škole u 80%-om iznosu (14.260.171,95 kn bez PDV-a) dok će s po 10% sudjelovati Županija odnosno Grad Vukovar kako je prethodno usuglašeno. U međuvremenu, Ministarstvo je provelo postupak javne nabave kojim je izabran izvođač radova, vukovarska tvrtka Vodotoranj s kojom je potpisan ugovor.

Usprkos činjenici da na lokalnoj razini djelujemo oporbeno, to činimo konstruktivno čime konkretno doprinosimo rješavanju problema u suradnji s kolegama koje vode Grad i Županiju. Premda nije važno tko nego što, obnova škole Nikole Andrića u Vukovaru potpis je vukovarskog odnosno županijskog HNS-a. Nikada se nisam bavio jeftinim politikantstvom nego radom i rezultatom. Danas sam ponosniji nego ikada do sada, da smo, usprkos osobno mi neshvatljivim destrukcijama pojedinih mojih kolega iz redova oporbe, potvrdili cijeloj javnosti da ono što smo obećali dovodimo do same realizacije. Najvažnije je da će buduće generacije učenika, nastavnici i djelatnici škole imati sigurnu i obnovljenu školu, a roditelji će za vrijeme dok su djeca u školi biti bez brige. Upravo to je, između ostalog, smisao Škole za život, zaključuje prvi vukovarsko-srijemski HNS-ovac Nenad Bučko.