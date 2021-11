Steffi Graf terapijama spašava male migrante od mučnih slika rata

Sedamnaestogodišnji Hamid bio je izbjeglica iz Afganistana, gdje su njegovoj obitelji prijetili talibani. Roditelji su bili prisiljeni upisati ga u školu u kojoj će dobivati poduku iz vjeronauka. No pokazalo se da se radilo o školi u kojoj su ga talibani podučavali vojnim vještinama pripremajući ga za rat. Njegovoj obitelji rekli su da će mu dati vjeronauk. Majka je prodala nakit i poslala ga u Europu. Nikad je više nije vidio. Momdou (14) stigao je u Njemačku iz Somalije. Ima problema s koncentracijom i teško se uklapa u društvo vršnjaka.

Noćne more i depresija

Ne može zaboraviti ubojstvo svoga brata. Nakon što je bombardirano selo, a otac mu je poginuo, petogodišnji Mohammed s majkom je napustio Siriju. I on se teško sprijateljivao i odbijao kontakt s drugom djecom, a imao je i agresivne ispade. Osim što su morali pobjeći iz svojih domovina, svoj trojici zajedničko je to što uključeni u zakladu Children for Tomorrow (CFT), koji je pokrenula – Steffi Graf. Da, ona Steffi Graf. Jedna od najboljih tenisačica svih vremena. Nakon impresivne sportske karijere posvetila se i humanitarnom radu, pokrenuvši neprofitnu fundaciju koja pomaže djeci traumatiziranoj ratom.

Ovih je dana proširila djelovanje i u Wilhelmsburgu kod Hamburga, gdje se provodi projekt “HonigHelden”. Ako se, navode u njezinoj fundaciji, traumatski događaj dogodi prije 11. godine, vjerojatnost razvoja poremećaja povezanog s traumom je tri puta veća. Što se djeca ranije liječe, to su izgledi za izlječenje bolji. Uvidjevši da se u Njemačkoj djeci osnovnoškolske dobi nudi premalo terapijskih mogućnosti, od 2017. provodi se i akcija usmjerena ponajviše prema potrebama djece izbjeglica u dobi od šest do 10 godina.

Projekt je bio jedinstven u Njemačkoj. Terapija se odvija u sigurnom i poznatom okruženju, a s traumatiziranom djecom radi cijela mreža stručnjaka, od psihoterapeuta do učitelja. Dosad je u projekt uključeno više od 300 djece, roditelja i učitelja. Steffi Graf karijeru je okončala 1999. godine, nakon što je tijekom sedamnaest godina duge karijere osvojila 22 Grand slam turnira, ukupno 107 turnira u pojedinačnoj konkurenciji i jedanaest u parovima. Čak 337 tjedana bila je prva igračica svijeta na WTA listi. Zaradila je oko 22 milijuna dolara.

Puno ime joj je Stefanie Maria Graf. Rođena je 1969. godine u Mannheimu. Maštala je da će putovati svijetom i snimati fotografije za National Geographic. No ona je postala meta fotoreportera. Talent je prepoznao njezin otac Peter, prodavač automobila i automobilskog osiguranja koji je radio i kao teniski trener (kasnije je na tri godine i devet mjeseci završio u zatvoru zbog utaje poreza). Profesionalna tenisačica postala je već s 13 godina. Ubojiti forhend i fizička pripremljenost doveli su je do vrha. Bila je tek treća žena u povijesti koja je 1988. godine osvojila sva četiri Grand slam turnira u godini, a te se godine okitila i zlatom na Olimpijskim igrama u Seulu u pojedinačnoj konkurenciji i broncom u parovima. Na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine osvojila je srebrnu medalju.

Udala se za tenisača Andrea Agassija s kojim ima dvoje djece, sina Jadena Gila i kćer Jaz Elle. Za osnivanje zaklade CFT inspirirao ju je, prema pisanju The Guardiana, Peter Riedesser, dječji psiholog na sveučilištu u Hamburgu.

– Upoznavanje s tom djecom i slušanje o njihovim srcedrapajućim iskustvima toliko su me dirnuli da sam se osjetila prisiljenom pomoći im. Svi vidimo ratna razaranja u vijestima, ali ne vidimo psihičke rane uzrokovane ratom i bijegom. Vrlo često ova djeca ne mogu potražiti pomoć ni izraziti svoju bol – rekla je.

Foto: Marcus Brandt 16 November 2021, Hamburg: Steffi Graf sits in the music hall of the Regional Education and Counselling Centre (ReBBZ) in the Wilhelmsburg district during her visit. Graf has further expanded her social commitment in Hamburg. Together with school senator Rabe, the project "Honighelden", which the former tennis star supports with his foundation "Children for Tomorrow", opened a therapy practice for refugee children at the ReBBZ. (to dpa "Thanks to Steffi Graf: Therapy practice for refugee children opened") Photo: Marcus Brandt/dpa

Priča o zakladi započela je još 1998. godine, a njezino sjedište svečano je otvoreno 2011. godine u sklopu Sveučilišnog medicinskog centra Hamburg – Eppendorf, gdje je uređena i ambulanta za djecu izbjeglice i njihove obitelji. Zakladni tim projekta “HonigHelden” nudi terapije u osnovnim školama, ali rad zaklade proširio se i na druge države, poput Eritreje i Ugande. U suradnji s educiranim prevoditeljima, verbalnom i neverbalnom terapijom liječe više od 1200 djece godišnje.

– Gotovo polovica svih izbjeglica su djeca i mladi. Proživjeli su rat u svojoj domovini, doživjeli su najgora iskustva nasilja tijekom bijega, a doživjeli su i gubitak roditelja ili rodbine. Zbog toga često pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, depresije, poremećaja spavanja i noćnih mora – ističu u zakladi koja djeci i mladima pomaže i u integraciji u državama u koje su se sklonili.

– Mnogi ljudi misle da vrijeme liječi sve, ali vidimo da to uopće nije istina. Sjećanja ne nestaju. Kao što mi je jedan dječak jednom rekao: “Osjećam se kao da sam još uvijek u bijegu” – rekla je Graf koja se nada da će izgraditi svijet u kojem će zaklade poput njezine biti nepotrebne.

Koristi neverbalne terapije

Jedna od metoda koju koriste u radu s djecom je i neverbalna terapija koja prolazi i jezične barijere.

– U 20 godina iskustva shvatili smo da je neverbalna terapija korisna terapijska forma za djecu izbjeglice jer im je mnogo lakše izraziti svoje emocije kroz glazbu i umjetnost. Djeci koja se nađu u novoj zemlji, kulturi i jeziku teško je otvoriti se i pronaći riječi za ono što osjećaju. Neverbalne metode pomažu terapeutu da prođe do svojih unutarnjih rana - napominje Graf.

Kako je iz godine u godinu rastao broj izbjeglica u Njemačkoj, fokus zaklade prebačen je u Hamburg.

– Želio sam sigurnost i bolju budućnost za svog sinčića. Vidim kako polako ide nabolje, opet progovara i noću više ne vrišti toliko od straha. Terapija mu pomaže – kazao je otac devetogodišnjeg dječaka.

Mnogi od njih ostat će živjeti u Njemačkoj pa je, ističu, ključna brza integracija koja je moguća samo kad su djeca psihička zdrava. Projekt “HonigHelden” nedavno je osvojio prvo mjesto na natječaju zaklade Hamburg za 2021. godinu.