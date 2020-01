Stampedo na sprovodu iranskog generala: Više desetaka poginulih

Tijekom pogrebne povorke iranskog generala Qassema Soleimanija ubijenog u američkom zračnom napadu nastao je stampedo uslijed čega je smrtno stradalo 35 ljudi, a još 47 ih je ozlijeđeno, prenosi The Sun.

Iranska televizija javlja da je stampedo nastao u rodnom gradu generala Soleimanija Kermanu. U jučerašnjoj pogrebnoj povorci koja se održala u glavnom gradu Teheranu sudjelovalo je više od milijun pristaša Soleimanija.

VIDEO Uznemirujući sadržaj: 37 poginulih u stampedu

Likvidacija iranskog generala drastično je podignula tenzije na Bliskom Istoku i izazvala novu veliku krizu između Washingtona i Tehrana.

Iran je već zaprijetio osvetom te je dao do znanja da neće poštivati nikakva ograničenja u procesu obogaćivanja urana koja su dogovorena sa svjetskim silama nuklearnim sporazumom iz 2015. Trump je danas tvitao kako je akcija SAD-a bila samo odgovor na napad te da će na svaki novi napad Iran odgovoriti još jačim protunapadom.

- Napali su nas, a mi smo uzvratili. Ako ponovo napadnu, što im savjetujem da nikako ne čine, udarit ćemo ih jače nego ikad prije - tvitao je.

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH