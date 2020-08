Nesreća u Indiji: Zrakoplov sa 191 putnikom sletio s piste, preminulo najmanje 16 osoba

Zrakoplov Air India Express s gotovo 200 ljudi srušio se u zračnoj luci u južnoj državi Kerala. Avion na putu iz Dubaija sletio je s piste na aerodromu Calicut nakon slijetanja.

U tijeku je akcija spašavanja, a na mjestu događaja su hitne službe. BBC navodi kako je preminulo najmanje 16 putnika, među kojima je i pilot. Nekoliko je putnika ozlijeđeno, rekao je glasnogovornik aviokompanije.

Incident se dogodio oko 19:00 sati po lokalnom vremenu usred obilnih kiša koje su prouzročile poplave.

Zrakoplovna kompanija priopćila je da je bilo 184 putnika - uključujući desetoro djece i sedam članova posade, od kojih su dva bila pilota.

Generalna uprava civilnog zrakoplovstva (DGCA) priopćila je kako je zrakoplov pao u dolinu i prepolovio se nakon što je skliznuo s kraja piste.

Air India Express flight overshoots runway on landing in Kozhikode



