Srbija i dalje s više od 6000 novozaraženih na dnevnoj razini, još 55 žrtava korone

Broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji već dulje od dva tjedna ne pada ispod 6000, a posljednji epidemiološki podaci u petak pokazuju i visok postotak hospitaliziranih i oboljelih koji trebaju intenzivnu njegu i respiratore. I epidemiološki presjek u petak ukazuje na novi porast broja pacijenta na bolničkom liječenju - 8667 u odnosu na jučerašnjih 8594, dok je na respiratorima već treći dan zaredom više od 300 pacijenata.

Svakog dana u bolnicama diljem Srbije više od 100 novozaraženih završi na covid odjelima zbog infekcije koronavirusom, a Beograd s više od tisuću novozaraženih na dnevnoj razini i dalje je najveće žarište koronavirusa. Krizni stožer održao je u petak sjednicu i razmatrao moguće nove mjere, ali se zasad ostalo samo na odluci da sadašnja ograničenja ostaju na snazi do 15. prosinca.

Posljednjih tjedana članovi stožera ustrajno ponavljaju apel o izbjegavanju okupljanja i odustajanju o prazničnih zabava i masovnijeg dočeka Nove godine. Utemeljenost tih apela i ozbiljnost epidemiološke situacije u Srbiji ravnatelj vojne covid bolnice "Karaburma" i član Kriznog stožera pukovnik Ivo Udovičić u petak je ilustrirao jednom ironičnom i brutalnom šalom.

"Što se tiče priče o Novoj godini i dočeku Nove godine, da ne bi bilo sve tako tužno, evo jedna šala - mi spremamo na 'Karaburmi' doček Nove godine. Okitili smo bor, stavili smo zaštitnu masku na bor i vizir i svi ste dobrodošli za doček Nove godine", rekao je Udovičić na tiskovnoj konferenciji poslije sjednice Kriznog stožera.

U Srbiji je u posljednja 24 sata testirano 19.826 uzoraka, korona virus potvrđen je kod 6534 osoba, a preminulo je 55 oboljelih, dosad ukupno 2227. Na respiratorima je 319 pacijenata od njih ukupno hospitaliziranih 8667. Danas je priopćen i podatak da je koronavirusom zaraženo i 3107 liječnika i medicinskih djelatnika u srbijanskom zdravstvenom sustavu. Od početka epidemije testirano je, prema službenim podacima, više od dva milijuna uzoraka.

Poslije nagovještaja o mogućem uvođenju obaveznog PCR testa za sve srbijanske državljane koji namjeravaju doći iz inozemstva da bi novogodišnje i božićne blagdane proveli u Srbiji, to je mjeru danas zatražila i nevladina liječnička udruga Udruženi protiv covida.

Krizni stožer priopćio je ranije da se razmatra mogućnost uvođenja obvezne karantene i negativnog PCR testa za državljane Srbije i strance koji bi mogli doputovati tijekom predstojećih praznika, što stožer vidi kao dodatnu prijetnju širenju epidemije. Ta odluka zasad je samo prijedlog, a mogla bi biti uvedena poslije 15. prosinca, kad se očekuje analiza učinaka dosadašnjih mjera i ograničenja.

U Srbiji je na snazi paket mjera koje podrazumijevaju skraćeno radno vrijeme trgovačkih centara i uslužnih djelatnosti do 17 sati svakog radnog dana, a tijekom vikenda od 17 sati u petak do pet ujutro u ponedjeljak. Iznimka su trgovine s ograničenjem do 21 sat, te ljekarne i benzinske crpke koje mogu raditi neograničeno.

