'Spustila je hlače i tražila da joj dokažem lojalnost': Senatorica prisiljavala zaposlenika na seks, zbog zahtjeva ozlijedio leđa

Američka senatorica Marie Alvarado-Gil suočava se s ozbiljnim optužbama nakon što je bivši šef njena osoblja, oženjeni Chad Condit, podnio tužbu protiv nje. Condit tvrdi da ga je senatorica koristila kao seksualnog roba i prisiljavala na oralni seks unutar automobila, što je rezultiralo teškim ozljedama leđa.

Prema Conditu, senatorica je često zahtijevala od njega seks. Na jednom od događaja Alvarado-Gil je navodno tražila oralni seks unutar malog automobila, što je Conditu uzrokovalo teške ozljede leđa. U svojoj tužbi Condit također optužuje senatoricu i Kalifornijski državni senat za diskriminaciju i kršenje prava radnika.

Bivši šef osoblja opisuje svoju vezu sa senatoricom kao "seksualni quid pro quo", što znači da je senatorica od njega zahtijevala seksualne usluge u zamjenu za radna prava i privilegije. Prema njegovim tvrdnjama, senatorica je koristila svoju moć i poziciju kako bi ga prisilila na seksualne radnje, što je on doživljavao kao oblik seksualnog iznuđivanja. Condit tvrdi da je ona to radila kako bi ostvarila svoje seksualne želje, dok je u isto vrijeme bila u braku. Alvarado-Gil je, piše The Sun, i dalje udana i ima šestero djece.

Alvarado-Gil je zaposlila Condita kao šefa osoblja nakon što je izabrana 2022. godine, ali ga je otpustila samo godinu dana kasnije, nakon što je navodno počeo odbijati njezine seksualne zahtjeve zbog ozljede leđa. Condit također tvrdi da je senatorica prijetila da će zaposliti njegovu ženu Helen prije nego što ga je otpustila.

U svojoj obrani Alvarado-Gil kategorički negira sve optužbe i tvrdi da je Condit "nezadovoljni bivši zaposlenik" koji je "izmislio nevjerojatnu priču kako bi dobio novac". Njezin odvjetnik, Ognian Gavrilov, rekao je da su optužbe "bez ikakvih dokaza" i da će se boriti protiv njih. "Ovo je nevjerojatna tužba i borit ćemo se protiv nje i pobijedit ćemo. Očekujemo da će senatorica biti potpuno očišćena od bilo kakve krivnje zbog ovih lažnih tvrdnji, motiviranih dobivanjem novca."

Condit, sin bivšeg demokratskog kongresmena, opisao je jedan od navodnih incidenta u tužbi. "Putovali su zajedno i zaustavili se kako bi otišli u WC. Kada se vratio u automobil, ona je imala spuštene hlače i rekla: 'Želim da ju poljubiš i dokažeš svoju lojalnost'." U jednom je trenutku, Condit tvrdi, pretrpio ozbiljne ozljede leđa nakon što ga je Alvarado-Gil tražila da obavi oralni seks na sjedalu automobila. Tvrdi da je morao "okretati i savijati svoje tijelo u skučenom prostoru automobila". Nakon toga je pretrpio tri hernirana diska u leđima i slomljeni kuk, prema tužbi. Nakon što je morao proći operaciju leđa zbog navodnih ozljeda, Condit kaže da je nakon ozljede počeo odbijati seksualne zahtjeve Alvarado-Gil.

Tužba također uključuje optužbe protiv Kalifornijskog državnog senata, koji je navodno slijepo prihvatio odluke Alvarado-Gil i odobrio njezino zlostavljanje. Senat je izjavio da još uvijek nije službeno obaviješten o slučaju, ali je u kontaktu s pravnicima kako bi procijenio sljedeće korake. Senat ozbiljno shvaća sve pritužbe, ali ne može komentirati tekuće pravne postupke, poručili su.

