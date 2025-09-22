U Splitu preminula humanitarka koja je cijeli život pomagala drugima

U Splitu je preminula Nevenka Mardešić (61), istaknuta humanitarka i dugogodišnja predsjednica udruge HELP Split, poznata po svom nesebičnom zalaganju za najugroženije članove zajednice. Cijeli je život posvetila humanitarnom radu, angažirajući se u projektima koji su spašavali živote ovisnika, pružali psihološku potporu obiteljima u krizi te podizali svijest o važnosti javnog zdravlja. „Vjerujem da se društvo prepoznaje po tome koliko čuva svoje najranjivije,” često je isticala na radionicama koje je organizirala diljem Dalmacije, obavještava Dalmacija Danas.

Sudbina je, nažalost, Nevenku stavila u ulogu jedne od najranjivijih kada joj je dijagnosticiran metastatski melanom, bolest koja je iscrpila sve dostupne terapijske mogućnosti u Hrvatskoj. Za nastavak liječenja u Izraelu bila joj je potrebna financijska pomoć, a Splićani su u rekordnom roku prikupili više od 75.000 dolara za početak terapije. Unatoč velikoj podršci i naporima, Nevenka Mardešić izgubila je bitku s teškom bolesti, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u zajednici i srcima svih kojima je pomogla.