Liječnici djeci namjerno ubrizgavali zaražene krvne doze: 'Bio sam pokusni kunić, mogli su me ubiti'

Šokantni podaci otkriveni su u Ujedinjenom kraljevstvu pretraživanjem dokumenata iz 1970-ih i 80-ih godina, koja upućuju na velik broj medicinskih ispitivanja zaraženom krvnom dozom korištena na djeci, piše BBC. Oni otkrivaju tajni svijet nesigurnih kliničkih ispitivanja gdje su liječnici stavili ciljeve istraživanja ispred potreba pacijenata. Ispitivanja su trajale su više od 15 godina, uključile su stotine ljudi, a većinu su zarazile hepatitisom C i HIV-om. Jedan od preživjeli pacijent rekao je za BBC da su ga tretirali kao "pokusnog kunića".

Ispitivanja su uključivala djecu s poremećajima zgrušavanja krvi, a obitelji često nisu pristajale na njihovo sudjelovanje. Većina djece koja su se upisala sada je mrtva. Dokumenti također pokazuju da su liječnici u centrima za hemofiliju diljem zemlje koristili krvne produkte, iako su bili naširoko poznati kao vjerojatno zaraženi. Naime, u Ujedinjenom Kraljevstvu 1970-ih i 80-ih godina dogodila se nestašica krvnih doza i zbog toga su krv uvozili iz SAD. Donori visokog rizika poput zatvorenika i ovisnika o drogama dali su plazmu za tretmane koji su bili zaraženi potencijalno smrtonosnim virusima uključujući hepatitis C koji napada jetru što rezultira cirozom i rakom i HIV-om. Jedan proizvod od krvi, poznat kao faktor VIII, pokazao se vrlo učinkovitim za zaustavljanje krvarenja, ali je također nadaleko poznato da je kontaminiran virusima. U tijeku je javna istraga o skandalu. Završno izvješće treba biti u svibnju.

Jedan od preživjelih je Luke O'Shea-Phillips, 42, ima blagu hemofiliju - poremećaj zgrušavanja krvi što znači da ima modrice i krvari lakše od većine. Zarazio se potencijalno smrtonosnom virusnom infekcijom hepatitisom C dok je bio na liječenju u bolnici Middlesex u središtu Londona, koja mu je primijenjena zbog male posjekotine na ustima, u dobi od tri godine, 1985. godine. Dokumenti u kojima je BBC imao uvid sugeriraju da mu je namjerno dan taj krvni proizvod - za koji je njegov liječnik znao da je možda zaražen - kako bi mogao biti uključen u kliničko ispitivanje.

VEZANI ČLANCI:

Liječnik je želio saznati kolika je vjerojatnost da će se pacijenti zaraziti novom verzijom termički obrađenog faktora VIII. Iako nikada prije nije bio liječen zbog svoje bolesti, Luke je dobio toplinski tretirani faktor VIII kako bi zaustavio krvarenje iz usta. Pismo Lukeovog liječnika, Samuela Machina, drugog stručnjaka za hemofiliju, podneseno je kao dokaz javne istrage o skandalu sa zaraženom krvlju. "Bio sam pokusni kunić u kliničkim ispitivanjima koja su me mogla ubiti", rekao je Luke za BBC. "Ne postoji drugi način da to objasnim - moje liječenje je promijenjeno kako bih mogla biti uključena u klinička ispitivanja. Ova promjena u lijekovima donijela mi je smrtonosnu bolest - hepatitis C - a mojoj majci nikad nije rečeno."

U svojim nalazima, objavljenim 1987., dr. Kernoff i dr. Machin zaključili su da tretman toplinom ima "mali ili nikakav učinak" na smanjenje rizika od hepatitisa C. I dr. Kernoff i dr. Machin sada su mrtvi. Prije nego što je umro, dr. Machin je dao iskaz javnoj istrazi, kada je potvrdio da je Luke bio angažiran u studiju dr. Kernoffa. Zanijekao je da je to učinjeno bez znanja Lukeove majke. "O tome bi se razgovaralo s njegovom majkom, iako priznajem da su standardi pristanka 1980-ih bili sasvim drugačiji od onoga što su sada", rekao je dr. Machin. Međutim, gospođa O'Shea rekla je istrazi da joj "apsolutno nisu" rekli za suđenje. "S nevinim djetetom od tri i pol ne bih razmišljala o takvom postupku. Nikada ne bih dopustila da moje dijete bude dio suđenja - nikada", dodala je.

Dokumenti otkrivaju da su liječnici znali da se Luke zarazio hepatitisom C još 1993., ali mu je rečeno tek 1997. Jedan medicinski karton navodi pozitivan rezultat testa i kaže: "Nisam razgovarao s pacijentom ili obitelji." Luke je sada bez infekcije nakon uspješnog liječenja.

FOTO Čistili smo diljem Hrvatske: 'Himna nam počinje s 'Lijepa naša', hoćemo li ju zbog ovog otpada mijenjati?'

Istraga BBC-ja otkrila je da su dr. Machin i dr. Kernoff pripadali zajednici liječnika sa sličnim istraživačkim ambicijama.

Specijaliziranu školu blizu Altona, u Hampshireu, pohađala je velika grupa dječaka hemofiličara. Škola za djecu s teškoćama u razvoju imala je odjel za hemofiliju NHS-a na licu mjesta, tako da su dječaci koji su imali krvarenje mogli biti brzo liječeni i zatim se mogli vratiti na nastavu. Od 122 učenika koji su pohađali Treloar's College između 1974.-1987., 75 ih je dosad umrlo od infekcija HIV-om i hepatitisom C.

"Unatoč tome što su znali da je proizvod prožet hepatitisom, započeli su ispitivanje koje je zahtijevalo da ga imamo mnogo više nego što nam je potrebno", kaže Gary Webster, koji je nesvjesno uključen. Ade Goodyear, učenica Treloara od 1980. do 1989., dodala je: "Bili smo tretirani kao laboratorijski štakori. Bilo je mnoštvo studija na koje smo svi bili upisani tijekom desetljeća dok smo bili u školi."

U izjavi Treloar'sa stoji: "Čekamo objavu upitnika o zaraženoj krvi, za koji se nadamo da će našim bivšim učenicima dati odgovore koje su čekali." Istraga šireg skandala sa zaraženom krvlju bit će zaključena 20. svibnja, piše BBC.

FOTO Prirodna ljepota koju vrijedi posjetiti: U susjedstvu postoji vodopad koji oduzima dah