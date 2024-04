Šok u proljeću: Stižu nam ljetne temperature! Evo gdje će u Hrvatskoj biti najtoplije

Idućeg tjedna očekuje nas natprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine. Naime situacija na prognostičkim kartama signalizira dolazak anticiklone s područja Afrike s kojom će temperature u našoj zemlji skočiti drastično visoko za ovo razdoblje u godini. Prvi dan idućeg tjedna mogli bi zabilježiti temperaturu i preko 30 C, prognozira amaterski zaljubljenik u vremenske prognoze Ivan Šolić za Slobodnu Dalmaciju.

Već u ponedjeljak osjetit ćemo nagli porast temperatura gdje bi u središnjem i zapadnom dijelu unutrašnjosti mogla doći do 30 C. Ovo je pravi proljetni šok s obzirom na to da ćemo imati temperaturu nalik ljetnoj. Iako će kontinentalna Hrvatska odživjeti "temperaturnu eksploziju" u Dalmaciji i uz obalu se predviđa nešto stabilnije vrijeme zbog mora koji će održati stabilnost temperatura.

"Afrička anticiklona" neće smo pogoditi Hrvatsku, ekstremna odstupanja temperature zraka od višegodišnjeg prosjeka pogodit će Francusku, Njemačku, Baltičke zemlje. Ako se predviđanja temperature za idući tjedan ostvare, u Hrvatskoj će proljeće trajati malo kraće, a krema za sunčanje i osvježenje biti će nam sve potrebnije, piše Slobodna Dalmacija.

Foto: Meteoadriatic

