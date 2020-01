VIDEO San mu se ostvario: Sedam je godina očajnički čekao na ovaj trenutak

Kako to izgleda kada munja udari u Burj Khalifu najvišu i jednu od najpoznatijih zgrada na svijetu, uspio je nakon višegodišnjeg čekanja zabilježiti Zohaib Anjum, fotograf iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i veliki zaljubljenik u estetiku fotografije.

VIDEO Nevjerojatan prizor: Udar munje u Burj Khalifu

No to nije bilo lako. Sedam godina pokušavao je uhvatiti taj savršen trenutak pa je tako kad god bi padala kiša u Dubaiju on sa svojom kamerom kampirao cijele noći ispred Burj Khalife. Očajnički je želio uhvatiti posebnu fotografiju munje i taj dugoočekivani san ostvario mu se početkom prošle godine.