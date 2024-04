Snijeg zabijelio dio Hrvatske, a padat će i sutra: Izdano više upozorenja za srijedu

Snijeg u utorak pada na višim predjelima Gorskog kotara i Like, a očekuje se da će nastaviti povremeno padati i danas i sutra, doznaje se iz Područne meteorološke službe u Rijeci. Hladni zrak sa sjevera donio je niže temperature i snijeg pa je danas u 8 sati u Delnicama izmjereno 14 centimetara snijega, na Pargu 9, u Crnom Lugu 3. Na Zavižanu je 27 centimetara snijega, a snježni pokrivač prekrio je i Platak.

Vrijeme će u srijedu, kako navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), biti promjenljivo, ponegdje u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, mjestimice i pljuskova s grmljavinom, uglavnom na jugu. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje se ponovno očekuju susnježica i snijeg.

Vjetar će biti uglavnom slab, u Podravini, Slavoniji i Baranji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren, prolazno i jak jugozapadnjak te zapadnjak, na jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će od 2 do 7, na Jadranu između 6 i 11 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 7 do 12, na Jadranu između 12 i 17 °C.

DHMZ je za srijedu izdao i nekoliko žutih upozorenja koja vrijeme opisuju kao potencijalno opasno. Grmljavinsko nevrijeme moguće je u osječkoj, splitskoj, kninskoj i dubrovačkoj regiji.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", ističe DHMZ. Upozorenja su izdana i zbog vjetra i to za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

Za područje gospićke regije upozorenje stoji zbog snijeg i poledice, a DHMZ pojašnjava: "Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama".

Foto: DHMZ

Zimski uvjeti u utorak

Iz HAK-a danas napominju da u Gorskom kotaru povremeno i mjestimice pada snijeg te ističu da su zimski uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obavezna je zimska oprema na državnim, županijskim i lokalnim cestama u Gorskom kotaru: Zdihovo-Stubica-Kupjak-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica, Prezid-Parg-Delnice, Stubica-Hreljin Ogulinski, Brod na Kupi-Delnice, Parg-Čabar, Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja.

Također i na cestama: Vrata-Fužine, Platak-Kamenjak, Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje, Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak, Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo, Hreljin-Zlobin-Fužine, Bukovac-Vrata-Fužine, Sopač-Mrkopalj-Tuk, kao i na ostalim županijskim i lokalnim cestama na području Delnica, Čabra, Vrbovskog i Gornjeg Jelenja. Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.