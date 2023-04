Snažna oluja poharala dio SAD-a: Poginulo najmanje 18 osoba

Prema zadnjim podacima 18 ljudi poginulo je, a brojni su ranjeni u velikoj oluji s jakim vjetrovima i obilnom kišom koja je prohujala kroz jug i Srednji zapad SAD-a te nastavila prema istoku, izvijestile su službe i mediji. Najmanje petero ljudi poginulo je u Arkansasu, izvijestile su službe, dok su spasioci pretraživali područje u potrazi za još žrtava pošto su tornada protutnjala kroz tu saveznu državu u petak.

Službe su također izvijestile o jednoj žrtvi u Illinoisu i trima u Indiani, a lokalni mediji u subotu objavili su da je sedmero ljudi poginulo u okrugu McNairy u Tennesseeju na granici s državom Mississippi. Fox News izvijestio je o jednom poginulom u Alabami te jednoj žrtvi u Mississippiju.

Državni meteorološki zavod Sjedinjenih Država izdao je upozorenje o teškom olujnom nevremenu za subotu poslijepodne u dijelovima savezne države New York i Pennsylvanije, s udarima vjetra brzine do 105 km/h. Kiša i vjetar očekuju se u istočnom Ohiju i dijelovima Zapadne Virginije, prema meteorološkoj službi. Jaki vjetrovi s udarima do 100 km/h očekuju se i u glavnome gradu Washingtonu tijekom subote.

U Arkansasu je gradonačelnik Little Rocka, Franck Scott novinarima rekao da je u bolnice zbog raznih ozljeda prevezeno tridesetak ljudi. Novinarka iz Little Rocka, Lara Farraf AFP-u je rekla da je tornado nosio "čitave krovove zgrada” te je na društvenim mrežama objavila fotografije. U Arkansasu je, kako prenose lokalni mediji, bez električne energije ostalo više od 78.000 ljudi.

Tornada, meteorološke pojave koje su vrlo razorne i teško ih je predvidjeti, česte su u Sjedinjenim Državama, osobito u središtu i na jugu zemlje. Prije tjedan dana tornado je prošao kroz Mississippi, usmrtivši 25 ljudi i prouzročivši golemu materijalnu štetu. U petak je to područje posjetio i predsjednik Joe Biden. U prosincu 2021. u više tornada koji su pogodili Kentucky, život je izgubilo osamdesetak stanovnika.