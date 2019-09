Snažna eksplozija u Antwerpenu oštetila tri zgrade: Psi pod ruševinama traže zatočene ljude

Nekoliko je ljudi ozlijeđeno, a drugi su i dalje pod ruševinama nakon eksplozije u utorak u belgijskome lučkom gradu Antwerpenu, rekla je policija.

Policijski psi traže nestale, a prema najnovijim informacijima, spašene su dvije osobe od kojih je jedan muškarac teško ozlijeđen, piše Faz.net. Mediji prenose kako se, prema izjavama susjeda, u blizini eksplozije nalazi osnova škola na kojoj su isto popucali prozori. Dodaju kako su tamošnji učenici bili brzo evakuirani na sigurno.

Prema prvim informacijama, lokalni mediji nagađaju se da se radi o eksploziji granate, a cijeli incident povezuju s narko miljeom.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1