Snažan potres magnitude 5.9 pogodio Novi Zeland

Potres magnitude 5.9 pogodio je u nedjelju područje kod Wellingtona, glavnog grada Novog Zelanda, objavio je nacionalni seizmološki sustav Geonet.

Epicentar potresa bio je na dubini od 46 kilometara, 25 kilometara sjeverozapadno od Levina, navodi Geonet.

Svjedok je za Reuters rekao da je osjetio snažno podrhtavanje u Wellingtonu. Hitne službe kažu da zasad nema izvještaja o mogućoj materijalnoj šteti i stradalima.

Novi Zeland leži na seizmički aktivnom "Vatrenom prstenu", pojasu vulkana koji se proteže na više od 40.000 kilometara i okružuje Tihi ocean.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.6 in North Island of New Zealand 49 min ago pic.twitter.com/AZo7GwbzD7