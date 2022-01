Smrt u doba korone: Čuo je mamin dah u slušalici i to je bilo sve

Telefonske linije bile su otvorene i čak se relativno lako moglo probiti do medicinske sestre ili – nešto rjeđe – do liječnika koji su brinuli za COVID bolesnike u intenzivnoj njezi. Soba je to u kojoj se nitko ne želi naći. Visoka tehnologija, ekrani s brojkama i izlomljenim crtama životnih funkcija, žice i cijevi u jakom su kontrastu s nepokretnim, ležećim tijelima bolesnika i samo naglašavaju njihovu ranjivost, onako razodjevenih. Pištanje aparata i zvukovi pulsiranja stapaju se sa škripećim zvukom udisaja i izdisaja. Aparati rade, čovjek za sada diše. Živ je. No svi znaju, oni koji rade, a i oni koji su donedavno bili svjesni, a sada su duboko sedirani kako bi podnijeli invazivne postupke, čak i oni koji su na visokom protoku kisika, ali još ne na respiratoru, ali gledaju prema njemu, kako su šanse da se oporave 50 posto. I manje. Sudbina svakog koga uvedu u jedinicu intenzivnog liječenja jednaka je šansama da se okrene glava u bacanju novčića. Kako kome padne novčić.