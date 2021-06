Slovenac spasio dvoje ljudi s goruće jahte kod Biograda: 'Stigli su ponijeti samo ono najvažnije'

U nedjelju ujutro oko 10 sati i 30 minuta izbio je veliki požar na moru nedaleko od Biograda na Moru. Jahta se zapalila na sred kanala, a na svu sreću nitko od osam Austrijanaca nije ozlijeđen.

- Požar je potpuno lokaliziran, nema više otvorenog plamena. Vatrogasci su već popodne prešli na plovilo i gašenje i polijevanje naslaga plastike - rekao nam je zapovjednik VZ Zadarske županije Matej Rudić.

Slovenac Poloni Ramšak koji je svojim čamcem bio u blizini goruće jahte ispričao je medijima čemu je svjedočio.

- Prolazili smo čamcem kada smo vidjeli dim s jahte. Još uvijek nije bio jak dim, činilo se kao da gori ručak ili nešto slično. No, oko plovila su se već vidjele naftne mrlje – rekao je Ramšak za 24ur i dodao: - Odvezli smo se do broda i pitali treba li im pomoć. Dvoje putnika, žena i muškarac prebacili smo na naš brod. Komunicirali smo na engleskom, ali obzirom da razumijem njemački razumio sam i što su pričali između sebe. Razgovarali su o tome kako ne mogu vjerovati što se dogodilo, a žena je muškarca pitala je li sve uspio uzeti, ali on je rekao da nije, da je uzeo samo najvažnije''.

VIDEO: Buktinja kod Biograda, snimio Frane Šarić

- U trenutku izbijanja požara na unajmljenoj jahti bilo je osam austrijskih državljana. Spasili su se skokom u more i isplivali su neozlijeđeni na obalu. Dojava je bila u 10.17. Očevid je izvršila lučka kapetanija uz suradnju policije. Na jahti nije bilo djece - rekli su iz zadarske policije i dodali da je jahta imena 'Do This' unajmljena u biogradskoj marini Kornati prije tri dana te da se zapalila po povratku.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 27.06.2021 Biograd na Moru - Zapalila se brodica, a na teren su izasli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Biograd na Moru koji gase pozar Photo: Marko Dimic/PIXSELL

Saznali smo od zapovjednika biogradskih vatrogasaca Darka Banića da je vlasnik napustio jahtu prije. Jahta je navodno krenula iz Sukošanske bibinjske marine Dalmacija.

''Prerano je govoriti o uzrocima, s obzirom na to da je plastika gorjela. Kad se vatra ugasi, pristupit ćemo očevidu", rekla je Sonja Šimurina iz PU zadarske.