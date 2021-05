Slapovi Niagare zasvijetlili u bojama Hrvatske povodom Dana državnosti

Povodom obilježavanja hrvatskog Dana državnosti američki Niagara Falls, odnosno slapovi Niagare, po prvi puta u povijesti zasvijetlili su u bojama Hrvatske i to dva puta tijekom večeri 29. svibnja. Prekrasna noćna iluminacija u crvenoj, bijeloj i plavoj boji trajala je od 21 do 21 sat i 15 minuta te od 22 do 22 sata i 15 minuta po američkom vremenu, što po hrvatskom vremenu pada na sam Dan državnosti, 30. svibnja u ranojutarnjim satima.

Hrvatska turistička zajednica prenosila je ovaj jedinstveni doživljaj putem live streaminga na svojim društvenim mrežama Croatia Full of Life koje prati milijunska publika diljem svijeta.

Ovaj atraktivni događaj, koji će dodatno skrenuti pažnju na Hrvatsku kao poželjnu turističku destinaciju koju Amerikanci preferiraju, realiziran je na inicijativu Generalnog konzulata Republike Hrvatske u New Yorku uz potporu i angažman Hrvatske turističke zajednice.

„Ovom inicijativom željeli smo na simboličan način obilježiti povezanost i strateško partnerstvo između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, od kulture, sporta i znanosti do vanjske politike, obrane i gospodarstva. Hrvatski iseljenici su posebno zaslužni u promicanju veza i suradnje između svoje domovine i zemlje u kojoj su pronašli svoj novi dom“, izjavio je generalni konzul Republike Hrvatske u New Yorku Nikica Kopačević.

Svečanosti su prisustvovali Veleposlanik Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama Pjer Šimunović, gradonačelnik grada Niagara Falls Robert Restaino, vojni izaslanik Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama brigadni general Tomislav Galić, generalna konzulica Republike Hrvatske u Los Angelesu Renee Pea, generalna konzulica Republike Hrvatske u Chicagu Sanja Laković, župnik Hrvatske katoličke župe Majke Božje Bistričke, Lackawana, New York vlč Christopher Ćorić te drugi pripadnici hrvatske zajednice s područja države New York.

„Ovaj poseban događaj važan je u promociji naše zemlje kao atraktivne turističke destinacije na tržištu SAD-a. Interes Amerikanaca za našim destinacijama raste iz godine u godinu što potvrđuju i dvije novouvedene direktne aviolinije koje u ovoj sezoni spajaju Dubrovnik i New York, čime smo s SAD-om postali povezani bolje nego ikada prije. S ovog smo tržišta u dosadašnjem dijelu godine ostvarili više od 80 tisuća noćenja, a brojne najave naših partnera daju naslutiti kako će se dobri trendovi s američkog tržišta nastaviti i u narednom razdoblju“, zaključio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Inače, slapovi Niagare osvijetljeni su pomoću nekoliko stotina LED svjetiljki, koje se pale u sumrak, svake noći u godini. Slapovi se kroz godinu posebno osvjetljavaju povodom značajnih prigoda i praznika te u znak podrške brojnim organizacijama i udrugama.