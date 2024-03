Skromni kapucin fra Ante Tomičić uskoro novi hrvatski blaženik

Hrvati bi mogli postati bogatiji za još jednog blaženika i to skromnoga i jednostavnoga fratra kapucina, koji čak nije bio ni svećenik , nego redovnik-brat. Radi se o fra Anti Tomičiću, za kojega je upravo ovih dana stigla vijest iz Svete Stolice da ga se može štovati titulom sluge Božjega, što je prvi korak prema beatifikaciji.

Čeka se dekret o priznanju

"Od generalnog postulatora našeg reda manje braće kapucina u vezi kauze fra Ante Tomičića dobili smo radosnu vijest. U utorak, 26. veljače, sastao se zbor kardinala i pozitivno izjasnio o završetku kauze. U sljedećih nekoliko dana, nadaju se, papa Franjo trebao bi potpisati dekret o priznanju herojskih vrlina fra Ante i on se od tada može štovati kao Časni Sluga Božji!" javili su hrvatski kapucini.

Fra Ante Josip Tomičić rođen je 23. ožujka 1901. u ličkom selu Razbojine u župi Ričice u Gospićko-senjskoj biskupiji, a na krštenju roditelji su mu dali ime Josip.

"Prije nego što će navršiti 18 godina dospjela mu je u ruke knjižica pod naslovom 'San Majke Božje'. U njoj je upoznao veliko Božje milosrđe u riječima: 'Kad bi čovjek učinio toliko grijeha koliko je u moru pijeska i na gori lista, pa se obratio dragom Isusu kajući se i obećavajući da neće više griješiti, Isus bi mu oprostio.' To ga je potaknulo na molitvu krunice i toliko ga potreslo da je briznuo u plač; počeo se udarati u prsa govoreći: 'Isuse moj, smiluj mi se, Isuse moj, oprosti mi, nikad te više vrijeđati neću.' Poslije je to u svojoj autobiografiji opisao riječima: 'Lio sam gorke suze i kajao se iz dna duše i počeo sam moliti kako sam znao. Od toga časa molitva je bila moj najdraži posao'", pišu kapucini, dodajući kako je vrlo brzo nakon toga poželi otići u kapucinski red.

"Antin stariji brat Blaž mu je nakon povratka iz vojske pripovijedao kako je vidio fratre koji služe Bogu u svetom Redu. U Glasniku Srca Isusova i Marijina pronašli su adresu i zamolili uredništvo lista da im javi, kako bi se moglo stupiti u sveti Red. Isusovci su im na pismo odgovorili: 'Ako želite stupiti u samostan, obratite se na kapucine u Varaždinu!' Budući da je odgovor bio poslan na župni ured, župnik se ugodno iznenadio i obećao mladom Josipu da će mu sve isposlovati, tj. napisati kapucinima molbu da ga prime u svoj Red. Bilo je to u rano proljeće 1919., a odgovor iz Varaždina stigao je tek na blagdan sv. Antuna Padovanskog, što ga je veoma usrećilo", navode kapucini, a od stupanja u novicijat do redovničkog zavjetovanja službovao je u Varaždinu, poslije i u Splitu, Dubrovniku i Zagrebu. No njegovo redovničko poslanje najviše su obilježile 34 godine u Rijeci, gdje je bio na službi samostanskog sakristana i vratara te se brinuo za čistoću i red u crkvi Gospe Lurdske.

"Mnogi ljudi koji su dolazili u crkvu Gospe Lurdske na Žabici u Rijeci uvijek su susretali sitnog mršavog sakristana koji je svakoga srdačno primao, pažljivo poslušao i uvijek kratko i jasno odgovarao na pitanja. Svojom jednostavnošću i skromnošću privlačio je sve, te su ga s vremenom počeli ljudi jednostavno nazivati 'naš Ante'. Izgleda da je upravo služba sakristana bila ono po čemu je fra Ante ostvarivao svoju zamisao o služenju Bogu: cjelodnevno služenje u Gospinoj crkvi, prigode za samozatajni pokornički život, dosta vremena za tihu i goruću molitvu, a to mu je davalo snagu za još predanije služenje Bogu i ljudima koji su ga susretali", opisuju njegov rad kapucini, a kada je preminuo 25. studenoga 1981. u 81. godini, od njega se došla oprostiti gotovo cijela Rijeka.

Svetac grada Rijeke

"Narod je dolazio pozdraviti svoga dragog sakristana, skupljača milodara i samostanskog vratara. Dolazili su stari i mladi, učenici i profesori, svećenici, redovnici i redovnice, imućni i prosjaci, zdravi i bolesni. Svatko je zastajao u tišini i molitvi s osjećajem da je otišao netko njihov. Ljudi su s krunicama i drugim nabožnim predmetima doticali pokojnika i nosili ih sa sobom kao dragu uspomenu, a gradom i okolicom brzo se širio glas: 'Umro je svetac grada Rijeke'", vele kapucini, koji sada pozivaju na molitvu za zagovor fra Ante Tomičića.

"Ono što je još potrebno da bi se naš fra Ante Tomičić proglasio blaženim je moliti za njegov zagovor! Ukoliko se dogodi čudesno uslišanje nečije molitve po zagovoru fra Ante Tomičića (čudesno ozdravljenje ili neko drugo čudesno uslišanje), molimo neka nam se javi jer potvrda tog događaja je još jedino što je potrebno za beatifikaciju fra Ante i njegovo proglašenje blaženim", poručuju hrvatski kapucini.

