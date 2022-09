Škoro: Zar sam trebao poslati Filipinca na tečaj za bagerista? Sad ću izgleda imati novi nadimak

Vijest kako je nezavisni zastupnik Miroslav Škoro upisao tečaj za bagerista u Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti u Zagrebu izazvala je veliku pozornost domaće javnosti, ali i medija u susjedstvu. On, pak, ne vidi ništa neobično u tome te potvrđuje kako je razlog kupnje bagera rad na velikom imanju u Donjoj Drenovi za koji bi inače, kako kaže, nekom bageristu trebao plaćati do 400 kuna po satu.

- Išao sam samozatajno, no netko me fotografirao. A očito živimo u zemlji u kojoj nije popularno učiti i raditi već je popularno krasti - kazao nam je Škoro i dodao kako ne planira neko širenje biznisa u kojem bi koristio spomenuti bager.

- Nemam nekih planova u tom smislu. Kupio sam bager kako bih realizirao taj projekt na imanju. I zato sam odlučio naučiti upravljati njime. Isto kao što polažete tečaj za vožnju automobila, motora i slično. Ja ću se truditi naučiti nešto novo dok god sam živ. Ne vidim tu ništa neobično, a nije lako u današnje vrijeme niti pronaći radnike koji će vam obaviti neki posao. Zar sam trebao poslati neka dva Filipinca na tečaj? Ovako ću uštedjeti jer ću sam obaviti taj posao i u konačnici, ako mi više neće trebati, prodati bager - pojasnio je i dodao kako je to samo dio priče u kojoj se pomalo maknuo iz fokusa javnosti kad je riječ o politici.

- Planiram pošteno do kraja odraditi svoj zastupnički mandat. Nažalost nemam ga kome vratiti. Napravio sam stranku, to su moji mandati, dao joj novac i ime. No, njome rukovode ljudi kojima ne vjerujem i zato više nisam u stranci. I zato nisu na vlasti i nadam se da nikad niti neće doći na vlast. Općenito, u Hrvatskoj se treba pojaviti netko tko će okupiti ovih 60 posto ljudi koji ne izlaze na izbore. Jer razvila se kultura lopovluka, svaki dan se otkrivaju nove afere, a nitko se čak niti ne ispričava za to već im rejting raste. Imate 400 do 500 tisuća ljudi koji su umreženi i njima je dobro dok su njihovi na vlasti. Oni neće voziti bagere. Mislim da ovo što se sad otkriva je vrh ledenog brijega i da su u Hrvatskoj zapravo pokradene stotine milijardi kuna. Ne znam što bih više rekao jer osjećam se nemoćno - kazao je Škoro pa se vratio na početak priče.

- Inače, prvi trik koji sam naučio na bageru bio je kako krenuti naprijed pa nazad. A nikad nisam imao nadimak jer uvijek su me zvali Škoro. Pa su me zvali predsjedniče, gradonačelniče, a sad će me izgleda zvati i bageristom - šali se Škoro i dodaje kako je uz Sabor zaokupljen svojim poslovima:

- Glazba, pjevanje, koncerti i naravno vino. Da se našalim - više nemam stranku kojoj bih mogao 'uvaliti' vino pa ga moram prodavati. Ipak, mogu se pohvaliti kako smo u Londonu osvojili i nagrade za njega. Ujedno, na tome imanju u Donjoj Drenovi radimo i objekt u kojem će se spojiti sve ono čime se bavim u životu - glazba, vino, zabava... No, o tom potom.

Video - Škoro: Tomašević očito ne zna neke stvari, mogao je uprihodovati trostruko da je ostavio sve kućice