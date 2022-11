Sjevernokorejski vođa prvi put se s njom pojavio u javnosti, znači li to veliki zaokret za diktatorski režim?

Nakon što se sjevernokorejski vođa Kim Jong Un u javnosti pojavio sa svojom kćeri, odmah su se pojavile spekulacije kako bi ona mogla biti njegova nasljednica. Međutim, analitičari smatraju kako je to praktički nemoguće u dinastiji u kojoj dominiraju muškarci.

Svaka promjena na vrhu u Sjevernoj Koreji povećala bi izglede za kolaps dinastije Kim koja vlada zemljom od njezina osnutka 1948. godine.

Kći Kim Jong Una, koja nije imenovana u državnim medijima, pojavila se u izvješću o lansiranju balističkog projektila u subotu 19. studenoga, gledajući ispaljivanje i držeći očevu ruku dok je on ispitivao projektil. Ovo je prva službena potvrda da Kim ima djecu, ali i time šalje poruku da će obitelj tu i ostati, kažu analitičari.

Međutim, pokazivanje Kimove kćeri nije dokaz da je diktatorski režim spreman za ženu kao svog budućeg vođu, rekao je sjevernokorejski prebjeg, piše Reuters.

- U Sjevernoj Koreji, spol je još uvijek važan faktor za postati vođom. To bi bilo moguće jedino da Kim Jong Un nije imao sinove, međutim, koliko je poznato, on ima sinove. Pod tim okolnostima, on ne može zanemariti svoje sinove i dopustiti djevojci da bude buduća vladarica - rekla je Hyun In-ae, koja sada radi na Ewha Institutu za studije ujedinjenja u Seulu.

- Kad sam bila u Sjevernoj Koreji, imala sam percepciju da bi vođa trebao biti muškarac. U Sjevernoj Koreji se kaže da žene imaju jednaka prava, ali se na žene i dalje gleda kao na podršku muškarcima. Sjever je na Obilježavanje Majčinog dana 16. studenog objavio proglas u kojem su napisali da je uloga majke dobro odgajati djecu i natjerati ih da doprinesu zemlji - dodao je Hyun.

Unatoč tome, neki analitičari smatraju da spol možda neće diskvalificirati kćer ili druge žene da preuzmu uzde unatoč patrijarhalnom društvu Sjeverne Koreje. Kim je već stavio nekoliko žena na moćne položaje, uključujući svoju sestru Yo Jong i Choe Son Hui, prvu ministricu vanjskih poslova u zemlji.

- Činjenica da je Kim Jong Un izašao s jednim od svoje troje djece sugerira da on ima kćer na umu kao nasljednicu svoje retorike o jačanju nuklearnog oružja za budućnost - rekao je Cheong Seong-chang, direktor sjevernog instituta za korejske studije Sejong.

- Otkako je došao na vlast, pojavljuje se u javnosti s Ri Sol Ju, kao i drugi čelnici Zapada. Pokazuje prilično rodno ravnopravan imidž - dodao je Cheong.

Ipak, drugi analitičari upozoravaju da je prerano reći je li ona nasljednica ili samo simbol koji se koristi kako bi se uvjerilo građane da će nuklearno oružje zaštititi djecu.

- Ako se previše usredotočimo na nju, zaboravit ćemo bitne dijelove, kao što je utjecaj sjevernokorejskog Hwasong-17 na međunarodnu zajednicu. Sada se ističe samo njegova kći. Stoga mislim da moramo biti oprezni - rekao je profesor Kim Yong-hyun sa Sveučilišta Dongguk za sjevernokorejske studije u Seulu.