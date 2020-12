Sindikati od Fuchsa traže naknade za samoizolaciju i zapošljavanja

Predstavnici sindikata zaposlenih u školama sastali su se jučer s ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom izlažući mu pritom niz problema koji su se iskristalizirali u školama s pojavom pandemije poput paralelnog rada, naknade za samoizolaciju i potrebe zapošljavanja pomoćno-tehničkog osoblja u školama.

I oni su pred ministrom zapravo ponovili ono što je sindikalist Stipić govorio na nedavnom prosvjedu pred Ministarstvom tražeći još nadoknade za profesore, samo tada su se Mihalinec i Šprem od Stipića izolirali – ne želeći na sebe navući bijes javnosti – a sada su nekoliko dana od Stipićeva prosvjeda ponovili iste zahtjeve.

– Jučer smo na sastanku s ministrom Fuchsom detektirali najbitnije probleme. Iz osnovnih škola upućen je 791 zahtjev za zapošljavanje, 28 spremačica je zaposleno na neodređeno, a njih 90 na određeno vrijeme. Prije će završiti pandemija nego što će Ministarstvo osigurati zapošljavanje ljudi koji su nužni u školama – kazala je Sanja Šprem, iz sindikata hrvatskih učitelja.

VIDEO Sindikat hrvatskih učitelja: "Nismo uključeni u organizaciju prosvjeda, održan je zbog medijske pažnje."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pritom je naglasila da je 86% ispitanika nezadovoljno stavom Ministarstva da se u slučaju da škola radi po A modelu ne plaća rad s učenicima kojima je propisana samoizolacija. Dakle zato što moraju raditi s djecom u samoizolaciji koja su sastavni dio razreda s kojim su odradili fizički sat, nastavnici bi, kažu tako barem sindikalisti, rado dodatne nadoknade. I to upravo onda, kako je kazala Šprem kada je prošlogodišnjim štrajkom riješena problematika plaća, a ovo su novi problemi. Tako su Šprem i Mihalinec iznova one koje predstavljaju učinili nezahvalnicima kojima je teško pomoći u učenju onima koji su u samoizolaciji iako im je to posao.