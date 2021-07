Sindikat turizma i usluga: 'Neprihvatljivo je destimulirati one koji se ne žele cijepiti'

Necijepljeni radnici ne smiju biti diskriminirani, smatra Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH), koji je u petak komentirao najavu premijera Andreja Plenkovića o mogućnosti neisplate potpora za očuvanje radnih mjesta onim radnicima koji ostvaruju pravo na potporu, ali nisu cijepljeni protiv covida.

"STUH je pozvao i još uvijek poziva sve svoje članove i radnike u ugostiteljstvu i turizmu da se cijepe i potpuno nam je jasno premijerovo nastojanje i želja da svi građani RH budu cijepljeni, budući da to rješava mnoge probleme, od povratka normalnog života do smanjenja troškova države. Slažemo se s premijerom da bi bio apsurdno stimulirati novčanom nagradom one koji se sada cijepe, ali isto tako je neprihvatljivo destimulirati one koji se ne žele cijepiti", ističu u priopćenju u petak iz STUH-a.

Smatraju stoga i da od premijerovog prijedloga postoje puno bolji i uspješniji načini da se pridobe radnici koji se ovog trenutka ne žele cijepiti.

"Budući da vlada pruža potporu poslodavcima u svrhu spašavanja radnih mjesta, uz diskriminaciju radnika nanijela bi se šteta i poslodavcu koji bi morao radniku nadoknaditi visinu potpore ili ga proglasiti tehnološkim viškom", kaže predsjednik STUH-a Eduard Andrić.

Podsjeća pritom i na gorući problem hrvatskog turizma - nedostatak radne snage, zbog čega je kako poručuje "iluzorno razgovarati o mogućim otkazima" te stoga iz tog sindikata i apeliraju na premijera da se suzdrži takvih i sličnih izjava i da zajedno sa suradnicima i članovima vlade razmisli o posljedicama takve odluke.

Andrić navodi i dokument Vijeća Europe odnosno krajem siječnja 2021. potpisanu Rezoluciju 2361, u kojoj je navedeno da cijepljenje u članicama EU nije obvezno, pa stoga pogotovo poručuju iz STUH-a da osobe koje nisu cijepljene ne smiju biti diskriminirane ni na koji način.

VIDEO Cijepljenje će trajati dok se ne cijepi više od tri milijuna građana.