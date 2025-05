Sindikat kontrolora leta u BiH prijeti štrajkom zbog neisplate plaća, moguća obustava zračnog prometa

Sindikat kontrolora leta u Bosni i Hercegovini zaprijetio je štrajkom od polovice lipnja zbog neisplate plaća, što bi moglo značiti obustavu cjelokupnog zračnog prometa ka zračnim lukama u toj zemlji. Sindikat koji okuplja zaposlene u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) potvrdio je da zbog blokade računa agencije kontrolori ne dobivaju cijele plaće. Za sve okrivljuje sporu birokraciju.

"Obustava rada je scenarij koji nitko ne želi, ali ako do 15. lipnja ne bude rješenja nitko neće letjeti i to će se stvarno dogoditi", izjavio je u ponedjeljak za televiziju N1 predsjednik sindikata kontrolora leta Vinko Malnar. Kazao je kako je jasno da netko namjerno testira strpljenje kontrolora leta koji već dva mjeseca primaju umanjene plaće. Probleme u poslovanju BHANSA-e prouzročila je blokada računa koju je naložio sud u Bruxellesu nakon što je međunarodnom arbitražom potvrđeno da je BiH izgubio spor sa slovenskom tvrtkom Viaduct koja je BiH odnosno Republiku Srpsku tužila zbog jednostranog ukidanja koncesije za gradnju hidroelektrane na Vrbasu. BiH mora platiti slovenskoj tvrtki više od 70 milijuna eura, a kako će to učiniti zasad nije jasno jer BiH i vlada RS-a uzajamno prebacuju odgovornost.

Slovenska tvrtka u međuvremenu je zatražila pljenidbu imovine BiH-a u inozemstvu pa je tako ishodila blokadu računa BHANSA-e na kojega inozemne zrakoplovne tvrtke uplaćuju pristojbe koje su dužne na ime preleta zrakoplova kroz zračni prostor BiH. Iz tih prihoda financira se rad BHANSA-e pa se ta agencija suočila s krizom bez presedana. Vijeće ministara BiH u travnju je interventno odobrilo 30 milijuna eura kao pomoć BHANSA-i dok ne riješi pitanje blokade računa, no agencija ni taj novac nije dobila pa ne može isplatiti plaće. Malnar je kazao kako je jasno da u BiH netko ne radi svoj posao pa od Vijeća ministara traži da to razjasni i osigura nastavak rada. Ne dogodi li se to, kontrolori leta će potražiti posao u Hrvatskoj i Srbiji, zaprijetio je.