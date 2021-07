Sin osumnjičen da je ubio oca sjekirom brani se šutnjom, ispitat će se prvo desetogodišnja sestra

Igor Vukadinović osumnjičen je za ubojstvo oca Nikole prošli tjedan u ranim jutarnjim satima u obiteljskoj kući u Rapain Klancu kraj Brinja. Istraga, odnosno ispitivanje svjedoka počelo je danas odvjetnice osumnjičenog po službenoj dužnosti.

Ispitivanje će provoditi Županijsko državno odvjetništvo Karlovac, a očekuje se kako će prva ispitana biti desetogodišnja sestra Igora Vukadinovića, koja je za vrijeme ubojstva bila u kući s bratom i ocem.

U trenutku ubojstva ona je spavala, ali vjeruje se kako bi ona mogla razjasniti što je prethodilo satima prije zločina, kad se dogodilo ubojstvo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Starija sestra Irena ispričala je za 24sata kako još nije uspjela stupiti u kontakt s bratom, koji se od dana uhićenja nalazi u istražnom zatvoru u Gospiću.

- Nisam se s njim vidjela ni čula svo ovo vrijeme i to mi najteže pada. Neznam kako mu je i kako se sa svim nosi. Teško mi je i što još uvijek ni sama neznam što se točno dogodilo. Sestrica, koja je u pratnji mame danas išla na ispitivanje, ispričala nam je da je ona spavala i da nije ništa čula. I njoj je jako teško što ne može vidjeti brata s kojim je sve ove godine živjela. Što je najgore nećemo ga moći vidjeti sve dok se ne ispitaju svi svjedoci, a tko zna do kad će to trajati. Jako nam nedostaje i jako nam je teško. Ustvari kao da nemam osjećaja, osjećam se prazno - kaže Igorova sestra, koja do brata trenutno ne može zbog utjecaja na svjedoke.

U ovom trenutku nije poznat motiv ubojstva, ali zna se kako osumnjičeni brani šutnjom.