Šeparović: 'Curenje informacija' pokušaj je pritiska na Ustavni sud

Predsjednika Ustavnog suda dr. sc. Miroslava Šeparovića pitali smo za komentar okolnosti da su 24sata ekskluzivno doznali sadržaj nacrta odluke o ustavnosti zakonske procedure izbora predsjednika Vrhovnog suda u povodu prijedloga Darija Juričana. Prema toj informaciji koja je "iscurila" s Ustavnog suda, sporna zakonska odredba nije protuustavna, te predsjednik Zoran Milanović može predložiti za predsjednika Vrhovnog suda samo osobu koja se javila na javni poziv, pa iz toga proizlazi da je njegov aktualni prijedlog prof. dr. sc. Zlate Đurđević nezakonit i neustavan. U međuvremenu je i Index objavio sadržaj internog dokumenta koji je pisala izvjestiteljica u tom predmetu sutkinja Snježana Bagić.

Predsjednik Šeparović nam je odgovorio: - Ustavni sud neće komentirati "curenje informacija" o mogućim nacrtima odluka ili rješenja koje smatram uzaludnim pokušajem pritiska na Ustavni sud koji neće imati nikakvog utjecaja na rad i odlučivanje Ustavnog suda. U utorak je redoviti stručni sastanak na kojem će se raspraviti nacrt odluke/rješenja ocjene suglasnosti s Ustavom članka 44a Zakona o sudovima. S obzirom da će se taj dan održati i sjednica suda moguće je da će se o tom predmetu odlučivati na sjednici. Međutim, to nije sigurno i ovisit će o tome da li će predloženi nacrt odluke/rješenja dobiti podršku većine sudaca ili će se predmet skinuti i ponovno raspraviti na jednom od sljedećih stručnih sastanaka. To je uobičajena i ustaljena praksa sukladna Poslovniku – odgovorio nam je predsjednik Šeparović i odbio bilo što drugo komentirati.

Postavlja se pitanje zašto je i od koga došlo do "curenja informacija" iz Ustavnog suda. Dakako, moguće je i da informacija nije izravno s Ustavnog suda dospjela u medije, već posredno, preko nekog drugog izvora. Za pretpostaviti je da se takvo što mogao usuditi jedino netko od ustavnih sudaca, jer zaposlenici Ustavnog suda ako su i znali za sve objavljene informacije riskiraju gubitak posla. Zbog toga rizik ne bi uvećavali dostavljanjem informacija u dva medija. Što se ustavnih sudaca tiče, to bi i "samo" kompromitiralo moralnu i profesionalnu poziciju ustavnog suca, pogotovo ako se ispostavi da je u pozadini "curenja" nečiji politički interes da se dozna za sadržaj odluke prije službene objave. U svakom slučaju, spomenuta dojava pa ni dostavljanje sadržaja internog dokumenta novinaru ili bilo kome drugome nije prijestup zbog kojeg bi ustavni sudac mogao biti opozvan s dužnosti. Jedino što to otvara etička pitanja, osobito ako je motiv bio pokušati na taj način kompromitirati Ustavni sud i odluku prije nego je objavljena u javnosti? Tko je u Ustavnom sudu motiviran da takvo što učini, tko od toga ima koristi? Sasvim sigurno ne netko tko je u većini, nego u manjini, odnosno ne netko tko je suglasan s nacrtom odluke, već tko nije. I očito je riječ o nekome tko uz to ima interesa na takav način podrivati autoritet i kredibilitet Ustavnog suda. Zaustavit ćemo se na tomu. Sapienti sat!

To što je nacrt odluke "procurio" prije glasovanja i službene objave, ide na ruku i političkim namjerama koje je predsjednik Milanović dosad izražavao. Jer ovo nije prvo probijanje informacija s Ustavnog suda u slučaju koji je pokrenuo građanin Dario Juričan. Predsjednik Milanović prvi je objavio temeljem svojih izvora na Ustavnom sudu, a što ni Juričan nije mogao znati, da je Šeparovićeva zamjenica Snježana Bagić izvjestiteljica u tom predmetu. Valjda predsjednik države u kontekstu diobe vlasti tako razumije svoju obvezu da brine za "usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti", pa se zbog toga tako agresivno petlja u predmet iniciran od strane jednog građanina. Naravno, nije se srušila pravna konstrukcija države zato što je i neki ustavni sudac odlučio politički manipulirati s predmetom koji je pokrenuo građanin Dario Juričan. Ali, skandalozan je udruženi angažman na vrhu države u slučaju pokrenutom od strane građanina, to više jer je sam predsjednik imao mogućnosti pokrenuti taj postupak.

Ispostavi li se da je aktualni prijedlog predsjednika Milanovića nezakonit i neustavan, javi li se prof. dr. sc. Zlata Đurđević na ponovljeni natječaj, predsjednik će ju opet moći predložiti, ali tada na ustavan i zakonit način. Ali, predsjednik se neće, što bi bilo logično, tada pitati što je meni ovo trebalo. Jer, njemu je očito sve ovo trebalo!