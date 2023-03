Šef Saudijske narodne banke zbog koje je Credit Suisse doživjela nagli pad: "Panika je neopravdana"

Bankarskim svijetom zavladala je panika nakon što su cijene dionica Credit Suissea jučer potonule oko 24 posto, na rekordno niske razine, nakon što je banka izvijestila da postoje slabosti u njezinim financijskim izvješćima za protekle godine, a najveći investitor u banci Saudi National Bank objavio da ne može pružiti nikakvu daljnju financijsku pomoć švicarskoj banci. Šef saudijske banke, koja je najveći dioničar Credit Suissea, Ammar Al Khudairy, rekao je da su panika te pad dionica banke bili neopravdani, piše CNBC.

"Ako pogledate kako se srozao cijeli bankarski sektor, nažalost, čini se kako je ljudima Credit Suisse samo izlika", rekao je Al Khudairy. Upravo su izjave ljudi iz Saudi National Banke da neće pomoći Credit Suisseu dovele do pada dionica te banke. No Al Khudairy kaže da iz švicarske banke nisu ni tražili financijsku pomoć. "Poruka je ista od listopada. Tada smo jasno rekli da nećemo ići iznad 9.9%. Čak i da to želimo, previše je komplikacirano sa stajališta propisa i usklađenosti. Jučerašnja poruka je bila ista takva", objasnio je.

Za kolaps banke Silicon Valley rekao je da se situacija ne može usporediti s onom iz 2008. te da je ovdje riječ o izoliranom incidentu. Podsjetimo, banka Silicon Valley propala je u petak ujutro nakon nevjerojatnih 48 sati u kojima su bankrot i kapitalna kriza doveli do drugog najvećeg propadanja financijske institucije u povijesti SAD-a. SVB bila je 16. po veličini banka u SAD-u, a uništile su je kamatne stope koje banke povećavaju zbog inflacije, objasnio je za Večernji list urednik Poslovnog dnevnika za financije Tomislav Pili.

Na europskim su burzama u četvrtak ujutro burzovni indeksi porasli, nakon jučerašnjeg oštrog pada, jer je ulagače ohrabrila vijest da će švicarska središnja banka odobriti golemi kredit od 50 milijardi franaka Credit Suisseu. "Credit Suisse povlači odlučan potez kako bi preventivno ojačao likvidnost planiranim korištenjem opcije posudbe do 50 milijardi franaka od Švicarske narodne banke putem programa osiguranih kredita i kratkoročne likvidnosti", izvijestili su u četvrtak ujutro. Nakon vijesti o pomoći švicarskih monetarnih vlasti, jutros je cijena dionice Credit Suissea skočila gotovo 30 posto.

Kako bi stišali tržišna previranja, švicarska središnja banka i regulator za financijska tržišta najavili su u srijedu navečer da će intervenirati i osigurati likvidnost Credit Suisseu, bude li potrebno. Istaknuli su i da zasada nema naznaka izravnog rizika širenja problema koje je izazvao slom tri američke banke na financijske tvrtke u Švicarskoj. Credit Suisse još je uvijek jako dobro kapitaliziran, istaknuo je u razgovoru za Blick TV čelnik bančinog švicarskog poslovanja Andre Helfenstein.

Dodao je i da su depoziti klijenata sigurni i pripisao tržišne nevolje Credit Suissea teškoćama u američkom bankovnom sektoru, aludirajući na prošlotjedni slom Silicon Valley Banka i Signature Banka. Švicarsko poslovanje dobro je pozicionirano i postiže dobre rezultate, ustvrdio je Helfenstein, dodavši da banka radikalno restrukturira poslovanje kako bi poboljšala rezultate na dulji rok. Priznao je da je banka u 2022. nagomilala gubitak od više milijardi franaka, uglavnom, kako kaže, zbog troškova restrukturiranja.

"Situacija se oko nas uzburkala", naglasio je u osvrtu na aktualnu ekonomsku situaciju. Klijenti su prošle godine iz Credit Suissea povukli čak 123 milijarde franaka, najveći dio u četvrtom tromjesečju. Banka je prošlu godinu zaključila s gubitkom od 7,3 milijarde franaka.

VIDEO: Propala je moćna američka banka: 'I neki hrvatski start-upovi imali tamo depozite?'