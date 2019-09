Seanse po svijetu: Stajao na pozornici, skoro 4 minute gledao u ljude i zaradio 7000 eura

Braco sa Srebrnjaka, pravim imenom Josip Grbavac, preko noći se proslavio sa svojim neuobičajenim metodama rada. Ovaj vikend ponovno je punio medijski prostor, ali ovaj put austrijski.

Razlog tome je njegov nastup koji je održao proteklog vikenda u Vösendorfu kod Beča gdje je u samo jednom danu zaradio preko 7000 eura samo stojeći i gledajući u posjetitelje, piše RTL.hr.

''Stajao u dvorani i točno 3 minute i 47 sekundi nijemo gledao u ljude. Nakon toga je sišao s pozornice i napustio dvoranu. O čemu je u tim trenucima razmišljao, nitko ne zna. Mnogi su plakali, drhtali, a neki se skoro onesvijestili'', napisao je austrijski portal Kosmo.at.

Navodno Braco prihvaća pozive samo gdje će se okupiti puno ljudi, a seanse ima po cijelom svijetu. Kad je bio u New Yorku, njegove su seanse bile emitirane na videozidovima, a navodno taj dan nije zabilježen ni jedan zločin. Cijena ulaznica bila je 10 eura, a prodano je 711 komada, prenosi RTL.hr.

What makes me happiest is changing the lives of countless individuals. That, and all the money. #100$gazesession pic.twitter.com/9pxgNsDGep