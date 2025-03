SDP-ovka krenula vlakom i u Zagreb stigla za 12 sati: '2 busa, 2 vlaka, kvar i požar'

Sanja Radolović , članica SPD-a, podijelila je na Facebooku nevjerojatnu priču o svom putovanju vlakom od Pule do Zagreba, koje je trajalo čak 12 sati i pretvorilo se u pravu avanturu punu prepreka. Ono što je trebalo biti jednostavno putovanje, pokazalo se kao niz neočekivanih događaja – od dva autobusa i dva vlaka, preko požara, do kvara na pruzi.

Putovanje je započelo u 8:30 ujutro iz Pule, no umjesto vlaka, prva dionica do Kanfanara odvijala se autobusom. U Kanfanaru je konačno uslijedio vlak do Lupoglava, ali tu je putnike dočekala šetnja uzbrdo do autobusnog stajališta. Drama je eskalirala kada se vlak u Lupoglavu zapalio, što je izazvalo evakuaciju putnika i dim na pruzi koja bi trebala povezivati Istru s ostatkom Hrvatske. Nakon toga uslijedio je još jedan autobus do Rijeke, a tek iz Rijeke pravi vlak prema Zagrebu. No, putovanje nije proteklo bez dodatnih komplikacija – kvar kod Zvečaja produžio je čekanje, pa su Sanja i ostali putnici u Zagreb stigli tek usred noći, nakon iscrpljujućih 12 sati.

"Avantura života uz istarske željeznice – kako je ovo moguće u 2025. godini?" upitala se Sanja, ističući da ovakva iskustva nisu dostojna 21. stoljeća. Ona smatra da je vrijeme za promjene: modernizaciju pruga, brže i sigurnije vlakove te bolje povezivanje Istre s Hrvatskom bez presjedanja, kvarova i improvizacija. "Istra zaslužuje bolje", zaključila je, pozivajući na hitnu obnovu željezničkog prometa kako ovakve "avanture" više ne bi bile realnost.