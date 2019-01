Saudijka koja želi živjeti kao svi drugi

Najnovjii slučaj 18-godišnje Saudijke Rahaf Mohammed al-Qunun, koja se zabarikadirala u hotelu u tajlandskoj zračnoj luci i kojoj obitelj prijeti smrću, još je jedan dokaz o okrutnosti saudijskog režima prema ženama u toj zemlji.

Rahan želi u Australiju

“Život mi je u opasnosti. Moja obitelj prijeti mi da će me ubiti zbog najtrivijalnijih stvari”, kazala je Rahaf koja je sigurna u to da će je brat i obitelj te ljudi iz vjerske policije čekati ako se vrati u Kuvajt te da će je ubiti jer oni njezin bijeg smatraju napuštanjem islama.

“Moja je obitelj ekstremno konzervativna. Jednom su me zaključali u tamnu prostoriju na šest mjeseci samo zato što sam se ošišala’’, ispričala je Rahaf ističući da želi azil u Australiji. Navela je da trpi psihičko, emocionalno i verbalno nasilje, da je mjesecima zatvorena u kući te da joj je obitelj zabranila daljnje školovanje.

“Ne daju mi da vozim auto i putujem. Ja volim život, volim raditi i jako sam ambiciozna, ali moja obitelj mi ne da živjeti. Želim živjeti kao svaka djevojka na ovom svijetu. Želim se obrazovati, izlaziti s prijateljima bez dozvole i pratnje”, kazala je Rahaf koja nije puno govorila o svojoj obitelji osim da je jako moćna u saudijskom društvu. Iako je tajlandski šef migracijske policije Surachet Hakpal prvotno rekao da će Rahaf već u ponedjeljak biti vraćena obitelji, nekoliko sati kasnije (zbog uzbune koja se digla u cijelom svijetu jer je Rahan svoj slučaj predstavila na društvenim mrežama) promijenio je stav. “Ona je sada pod suverenitetom Tajlanda. Nema osobe ili veleposlanstva koje je može prisiliti da ode nekamo kamo ne želi ići. Zaštitit ćemo je najbolje što možemo”, rekao je Hakpal ističući kako joj je odobren privremeni boravak u Tajlandu dok Visoki odbor UN-a za izbjeglice ne razmotri njezin zahtjev za azil u Australiji.

Rahaf je u tajlandsku zračnu luku doputovala prošle subote i tada joj je tajlandska imigracijska služba uskratila ulazak u zemlju, a djevojka tvrdi da je to učinjeno na zahtjev Saudijske Arabije. Također, Rahaf tvrdi da su je u Tajlandu dočekali zaposlenici saudijskog veleposlanstva i uzeli joj putovnicu.

“Kada sam sletjela, netko je došao i rekao da će obraditi moju tajlandsku vizu te mi uzeo putovnicu. Vratio se s osiguranjem i rekao da se moji roditelji protive mojem odlasku i da se moram vratiti u Saudijsku Arabiju letom Kuwait Airwaysa”, kazala je Rahaf.

Iako ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije negira njezine tvrdnje da joj je saudijsko veleposlanstvo oduzelo putovnicu, navodeći da je ona zaustavljena na aerodromu zbog kršenja tajlandskog imigracijskog zakona, nitko ne vjeruje u njihovu priču jer je dokazano da olako krše zakone mnogih zemalja. Dovoljno je sjetiti se nedavnog ubojstva i komadanja saudijskog novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu, što je tek jedan u nizu dokaza koliko je taj režim okrutan, na što je sve spreman i koliko malo mari za ljudska i međunarodna prava.

“Učinit ćemo sve da joj pomognemo jer je pobjegla od velikih nevolja. Nećemo je poslati u smrt. Podržat ćemo njezina ljudska prava koliko je to zakonski moguće”, kazao je Surachet Hakpal.

Nakon sastanka s tajlandskim imigracijskim dužnosnicima i predstavnicima UNHCR-a, Rahaf je napustila hotelsku sobu u pratnji osoblja UNHCR-a koje će procijeniti “koliko je Rahaf potrebna međunarodna zaštita te će po ubrzanom postupku pronaći rješenje za njezinu situaciju s obzirom na to da joj je ugrožen život”.

U međuvremenu, u Bangkok su doputovali i njezin otac i brat. Žele se susresti s njom, međutim, morat će pričekati i vidjeti želi li Rahaf taj susret. Čak i ako ona pristane na to, pitanje je hoće li im agencija UN-a za izbjeglice (UNHCR) to dopustiti s obzirom na to da je ona pod njezinom zaštitom.

Ništa bez muškog skrbnika

To je samo novo poglavlje u priči o položaju žena u Saudijskoj Arabiji koji je i dalje izuzetno težak unatoč tome što je saudijski kralj Salman dekretom dopustio ženama da upravljaju osobnim automobilima, a njegov sin, prijestolonasljednik princ Mohammed bin Salman dopustio je otvaranje kina u koje mogu ući žene i omogućio im dolazak na stadione. Pravo glasa Saudijke su dobile 2015. godine, ali ta su prava kozmetička i ništa se u životima žena u Saudijskoj Arabiji nije promijenilo.

Princ bin Salman uveo je lažne reforme o pravima žena samo kako bi Zapadu pokazao da će se Saudijska Arabija ipak mijenjati. No, ona ostaje jedina muslimanska zemlja koja provodi šerijatske zakone interpretacijom vahabitizma, čiju ideologiju njeguju terorističke organizacije Islamska država i Al-Qai’da. Od 1979. ta se pravila primjenjuju još strože što je pomoglo u stvaranju jedne od država s najmanjom jednakošću među stanovništvom na Bliskom istoku. Ženska prava u Saudijskoj Arabiji definirana su islamom i plemenskim običajima: sve žene, bez obzira na dob, moraju imati muškog skrbnika, obično oca ili supruga. Od skrbnika žene moraju tražiti dozvolu za brak i razvod, putovanja (do 45. godine), obrazovanje, zapošljavanje, otvaranje bankovnog računa, kirurški zahvat (pogotovo ako je seksualne prirode).

Službeno je dopušteno da žene slobodno traže zaposlenje bez dozvole skrbnika od 2008. godine, ali one koje se žele udati za stranca moraju dobiti dopuštenje Ministarstva unutarnjih poslova dok je vjenčanje za nekoga tko nije musliman potpuno nemoguće. Također, ženin iskaz na sudu vrijedi polovicu muškarčeva. Odijevanje zbog ljepote u Saudijskoj Arabiji je nezakonito. Žene moraju nositi burke ili dugi ogrtač koji seže ispod gležnjeva i koji svaka žena mora nositi kad iziđe na ulicu. U slučaju rastave, što je doista iznimni slučaj, ženama se daje skrbništvo nad djecom samo do sedme godine života za sinove i devete godine života za kćeri. S obzirom na to da žene u Saudijskoj Arabiji tretiraju kao stvari a ne živa bića, nije čudo što je 18-godišnja Rahaf Mohammed Alqunun putovala tisuće kilometara i riskirala život samo s jednim ciljem, da živi dostojanstven život.