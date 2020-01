Trump prijeti Iranu zbog napada na ambasadu u Iraku: Platit će veliku cijenu

Sjedinjene Države trenutno su rasporedile oko dodatnih 750 vojnika na Bliski istok kao odgovor na nasilne proteste i napad na američko veleposlanstvo u Bagdadu, izjavio je u utorak američki ministar obrane Mark Esper.

Esper je u izjavi kazao da je odobrio raspoređivanje pješačkog bataljona iz snaga za brzo reagiranje (IRF) 82. zrakoplovne divizije. Osim trenutnog razmještanja, rekao je Esper, dodatne snage IRF-a spremne su za razmještanje u sljedećih nekoliko dana.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je pak Iranu nakon što ih je optužio da su oni krivi za napad na američku ambasadu u Iraku.

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!