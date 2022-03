Sabor NDH bio je oporba Paveliću

Još se jedna obljetnica navršila, a to je formiranje Hrvatskog državnog sabora u NDH prije 80 godina. Naime, već prvih dana postojanja NDH najavljena je i ponovna uspostava Sabora. Ali do sazivanja prve sjednice prošlo je devet mjeseci i saborski zastupnici dakako nisu izabrani na slobodnim izborima.



Naime, Ante Pavelić je 24. siječnja 1942. donio Zakonsku odredbu o sazivanju Hrvatskoga državnog sabora te su njome bili određeni njegovi članovi: živući hrvatski narodni zastupnici posljednjeg Hrvatskog sabora od 1918.; živući hrvatski narodni zastupnici izabrani na izborima 1938. i osnivači i doživotni članovi Glavnog odbora HSS-a; živući članovi vijeća bivše Hrvatske stranke prava izabrani 1919.; doglavnici, poglavni pobočnici i povjerenici u Glavnom ustaškom stanu Hrvatskog oslobodilačkog pokreta te dva predstavnika njemačke manjine. Vrhovni sud donio je na temelju ove odredbe popis 104 člana Sabora te se njegova prva sjednica održavala od 23. do 28. veljače 1942. Iako je Sabor u NDH bio samo fikcija ustaškog režima, u Saboru se 1942. vodila i rasprava koja se može okarakterizirati kao oporbena. O tome je prije dvadesetak godina pisala povjesničarka dr. sc. Nada Kisić Kolanović s Hrvatskog instituta za povijest u svom znanstvenom članku o Saboru NDH 1942. godine. Ona se u članku posebno referirala na poznatu knjigu književnika Ive Jakovljevića “Logor na Savi”, objavljenu 1999., u kojoj je autor iznio niz zapažanja o radu tadašnjeg Sabora. Poznato je da je Jakovljević bio neprijateljski nastrojen prema ustašama, pa je i Sabor nazivao “ruglom režima” i institucijom koja “ima maskirati nekakvu ustavnost i suradnju s narodom”.